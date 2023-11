Nowe hasła, wyższe stawki – przegląd promocji w hipotekach

„Taniej już było” – tak można powiedzieć po spojrzeniu na listopadowe propozycje promocyjne banków. Kredyty hipoteczne oparte na stałej stopie raczej drożeją, a marże dla zmiennoprocentowych produktów w najlepszym przypadku stoją w miejscu.

Spadające odczyty inflacji, oczekiwanie na kolejną obniżkę stóp procentowych, spadek wskaźników z rynku finansowego – to wszystko zdaje się zwiastować niższą cenę kredytu hipotecznego. Tymczasem w cennikach banków nie widać takiego trendu, a w ostatnich tygodniach pojawiały się raczej podwyżki.

Nie inaczej jest w przypadku propozycji promocyjnych podsuwanych klientom przez część kredytodawców. W listopadzie widzimy na liście nowe nazwy, ale warunki cenowe nie są odbiegają znacząco od kierunków widocznych wśród „zwykłych” hipotek.

„Jesień u siebie” w ING Banku Śląskim

Obecnie obowiązująca akcja promocyjna w ING Banku Śląskim trwa do 12 listopada 2023 r. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Na dzień 1 listopada 2023 r. stawki oprocentowania okresowo stałego wynoszą:

7,31 proc. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji),

7,28 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1,25 proc.).

W porównaniu z propozycjami z początku października, mimo że mamy do czynienia z tą samą edycją promocji, stawki zdecydowanie wzrosły (o 0,27 pp.). Prowizja pozostała niezmieniona.

W przypadku oprocentowania zmiennego stawki marży wynoszą:

2,38 pp. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji),

2,35 pp. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1,25 proc.).

W porównaniu z ofertą z początku października wartości marży pozostają takie same. Jednomiesięczna stopa składana spadła jednak w międzyczasie o ponad 0,2 pp. i znalazła się poniżej progu 5 proc.

Trwa promocja „Po sąsiedzku” w Banku BPS

Bank BPS jest jednym z banków, które oferują klientom hipoteki z dopłatami, a jednocześnie promują „zwykłe” komercyjne produkty. Akcja „Promocja po Sąsiedzku” doczekała się zmodyfikowanej drugiej edycji. Trwać będzie nie dłużej niż do 31 marca 2024 r. W jej ramach można liczyć na niższe oprocentowanie przy spełnieniu dodatkowych warunków:

Podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku ROR typu VIPKonto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej. Zawarciu umowy ubezpieczenia na życie na cały okres kredytowania z obowiązkiem utrzymywania przez minimum 5 lat z zakładem ubezpieczeń współpracującym z bankiem i za pośrednictwem banku. Bank powinien zostać wskazany jako uposażonego z polisy ubezpieczeniowej.

Marża kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym wynosi wówczas 1,90 pp., a prowizja 0 proc. Stawka promocyjna jest nieco wyższa (o 0,07 pp.) niż w poprzedniej edycji akcji promocyjnej.

Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z bonusu dla inwestycji ekologicznych. Definiowane są one jako nieruchomości, których roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m kw./rok. Marża promocyjna przez pierwszych 6 miesięcy spłaty wynosi w takim scenariuszu 0 pp.

Bank BPS oferuje także kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym, lecz stawkę proponowaną przez kredytodawcę poznać można po bezpośrednim kontakcie z oddziałem.

mBank z nowymi promocjami dla zmiennoprocentowych hipotek

mBank przez kilkanaście ostatnich miesięcy proponował klientom kolejne edycje akcji promocyjnej pod hasłem „Spełnij marzenia”. Hipoteczny serial skończył się jednak w ostatnich dniach października i najnowsza promocja ma nowy szyld – „Cztery pory roku we własnym m”. Dopisek „edycja 1” sugeruje, że możemy się spodziewać podobnego, co wcześniej podejścia, czyli okresowego odświeżania oferty.

Akcja trwa do 10 stycznia 2024 r. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 3,49 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 3,99 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 3,69 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 4,19 pp. (niższy wkład własny).

Osoby, które nie należą do segmentu Active lub Intensive (promocja „bez segmentu”) powinni przez 5 lat od dnia uruchomienia kredytu zapewnić wpływ wynagrodzenia na rachunek w mBanku lub kwoty odpowiadającej dwukrotności raty. Powinni także przystąpić do ubezpieczenia na życia. Ta grupa klientów może liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

3,79 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

4,29 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 2 pp.

Stawki na początku listopada są symbolicznie niższe (o 0,01 pp.) niż w poprzedniej akcji promocyjnej. Przypomnijmy, że miesiąc temu mBank zmienił sposób premiowania obecnych klientów. Wcześniej mogli oni otrzymać obniżkę marży o 0,85 pp., teraz o 1,35 pp. Dla nieruchomości spełniających wymóg niskiego zapotrzebowania na energię stawka może zostać dodatkowo obniżona o 0,2 pp.

mBank – stałoprocentowo też na nowo

Również w przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową mBank zdecydował się na zmianę szyldu. Teraz promocja nosi nazwę „Mieszkanie na stałe” i obowiązywać będzie do 10 stycznia 2024 r. Występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”. Dla klientów obecnych stosuje się analogiczną obniżkę stawki – o 1,35 pp.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 8,77 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 9,27 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 8,97 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 9,47 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 9,07 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 9,57 proc. (niższy wkład własny).

Wszystkie stawki są o 0,12 pp. wyższe niż obowiązujące na początku października.

Promocyjne stawki w PKO BP

W PKO Banku Polskim wybierający ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji, zaś dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie prowizja wyniesie 0,5 pp.

Klienci posiadający "Kartę Dużej Rodziny" otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Zerowa prowizja obowiązuje także przy refinansowaniu kredytu hipotecznego udzielonego przez inny bank.

W ofercie Własny Kąt Pakiet, przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie, w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.

Bank Pekao – promocyjne warunki do końca listopada

Do 30 listopada 2023 r. przedłużono warunki promocyjne proponowane kredytobiorcom w Banku Pekao. Można tam skorzystać ze specjalnych opcji kredytowania w dwóch wariantach. W scenariuszu z ubezpieczeniem spłaty wymaganym przez 4 lata prowizja wynosi od 0 proc. (przy standardowej marży), a minimalna stawka marży 1,84 pp.

Kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia dostępny jest z prowizją zaczynającą się od stawki 1,99 proc. oraz marżą od 1,99 pp.

Promocje dla wybierających nieruchomość w wybranych miastach w Alior Banku

Akcja „Własne M w wielkim mieście II” w Alior Banku ponownie pojawia się w ofercie. Trwać będzie do 30 listopada 2023 r. Z produktu skorzystać mogą nabywcy mieszkań i domów położonych w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Krakowie i okolicy oraz Warszawie i okolicy. Pełną listę powiatów rozumianych jako „okolice” Krakowa i Warszawy znajdziemy w regulaminie promocji.

Kwota kredytu musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 3 mln zł. Dodatkowymi warunkami, które muszą spełnić uczestnicy są:

otwarcie rachunku wraz z kartą debetową i utrzymywanie go w całym okresie kredytowania,

zapewnienie wpływów na rachunek i wykonywanie co miesiąc transakcji płatniczych na min. 300 zł,

uzyskanie dostępu do bankowości mobilnej Alior Mobile przez wszystkich współkredytobiorców,

przystąpienie do ubezpieczenia na życie i opłacenie jednorazowo składki za pierwszy 5-letni okres umowy.

W przypadku oprocentowania zmiennego prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 proc., a marża 2,19 pp. lub 2,39 pp. (przy ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego). W scenariuszu z oprocentowaniem stałym oprocentowanie podawane jest formularzu informacyjnym dla klienta, a prowizja wynosi 0 proc.

Warto wspomnieć, że analogiczne warunki obowiązują, jeśli klient skorzysta z „Bezpiecznego kredytu 2 procent” – kredyt z dopłatami został włączony do tej akcji promocyjnej. Różnice dotyczą wyłącznie zakresu kwot (wynikających z maksimów przewidzianych dla BK2), możliwości kredytowania ubezpieczenia oraz braku możliwości wyboru oprocentowania zmiennego.

Alior Bank promuje „Bezpieczny Kredyt 2 procent”

Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na zaciągnięcie kredytu z dofinansowaniem w Alior Banku, mogą liczyć na dodatkową korzyść w postaci premii wartej 4 tys. zł do wydania u wybranego sprzedawcy wyposażenia. Na liście banku znalazły się:

Media Expert,

RTV Euro AGD,

Komfort,

Agata Meble,

Vorwerk.

Co ciekawe, bank wśród warunków uczestnictwa w promocji wymienia złożenie wniosku kredytowego bez udziału pośrednika kredytowego, samodzielnie w placówce banku. Przypomnijmy, że pośrednicy kredytowi otrzymują wynagrodzenie od banku-kredytodawcy, którego wysokość powiązana jest zazwyczaj z wysokością kredytu.

Wśród pozostałych warunków akcji promocyjnej znajdziemy: