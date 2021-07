Pierwsza promocja „stałoprocentowych” hipotek. Sprawdzamy lipcowe propozycje banków

fot. Maxx-Studio / / Shutterstock

Od 30 czerwca banki muszą mieć w ofercie kredyty hipoteczne z okresowo stałym oprocentowaniem. Na razie jednak tylko jedna instytucja zdecydowała się na promowanie tego produktu. Bankier.pl sprawdził, na co w lipcu mogą liczyć kredytobiorcy, nie tylko „stałoprocentowi”.

Koniec czerwca stanowił ważną cezurę dla rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Od tego momentu banki komercyjne są zobligowane do posiadania w ofercie kredytów z co najmniej okresowo stałą stopą procentową. Komisja Nadzoru Finansowego dała nieco więcej czasu bankom spółdzielczym (do końca 2022 r.), ale nowy produkt znajdziemy już w ofercie np. „zrzeszeniowego” Banku BPS.

Zmiana w gamie dostępnych hipotek nie spowodowała jednak eksplozji akcji promocyjnych. Wśród banków sięgających po ten instrument wsparcia sprzedaży w dalszym ciągu powtarzają się te same nazwy.

Promocja hipoteki ze stałym oprocentowaniem w mBanku

Od 30 czerwca do 3 sierpnia w mBanku trwać będzie nowa akcja promocyjna dotycząca produktu debiutującego w ofercie instytucji – kredytu hipotecznego z okresowo stałym oprocentowaniem. Pod hasłem „Wymarzone M z okresowo stałym oprocentowaniem” zaprezentowano dobrze znaną w mBanku konstrukcję – klienci różnych segmentów mogą liczyć na obniżone stawki oraz zerową prowizję.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia na życie oraz zasilanie przez 5 lat (czyli okres obowiązywania stałej stopy) rachunku w mBanku odpowiednią kwotą.

Do segmentu Intensive zaliczani są klienci, którzy:

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie.

Mają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimum 10 tys. zł lub depozyty z minimalnym saldem 50 tys. zł.

Minimum 15 razy w miesiącu płacą kartą płatniczą.

Kredytobiorcy z tej grupy mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 3,4 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 4,1 proc. dla pozostałych zobowiązań. Po 5 latach marża wynosić będzie odpowiednio 2,05 pp. i 2,75 pp. Dotyczy ona sytuacji, gdy klient nie zdecyduje się ponownie na okres stałego oprocentowania.

Do segmentu Active zalicza się klientów, którzy:

mają dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w mBanku, na które wpływa min. 5 000 zł miesięcznie.

Mają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimum 1 000 zł lub depozyty z minimalnym saldem 25 000 zł.

Minimum 15 razy w miesiącu płacą kartą płatniczą

Kredytobiorcy Active otrzymają nieco inną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 3,6 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 4,35 proc. (dla niższego wkładu własnego). Marża po 5 latach w przypadku przejścia na oprocentowanie zmienne wyniesie odpowiednio 2,25 pp. lub 3,00 pp.

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 3,85 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 4,75 proc. (niższy wkład własny). Po 5 latach marża wynosić będzie odpowiednio 2,50 pp. lub 3,40 pp.

Klienci nie spełniający wymogów dla segmentu Active lub Intensive mogą w ciągu 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu złożyć wniosek o obniżenie oprocentowania. Warunkiem jest spełnienie wymienionych wcześniej wymagań dotyczących aktywności.

Wyższe marże w „zmiennoprocentowej” promocji mBanku

mBank zaprezentował także kolejną edycję promocji kredytów hipotecznych bazujących na zmiennej stopie procentowej. Akcja nosi nazwę „Twój dom na lata” i trwać będzie do 3 sierpnia 2021 r. Minimalna kwota kredytu dla klientów, którzy nie są zaliczani do segmentu Intensive, to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,50 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,40 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki są nieco wyższe niż w czerwcowej akcji promocyjnej. W obu scenariuszach marża wzrosła o 0,15 pp.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,25 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc., wzrost o 0,15 pp. w stosunku do poprzedniej edycji) i 3,00 pp. (więcej o 0,15 pp. niż w czerwcu).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Stawki marży to: 2,05 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,75 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). Również zamożniejszych kredytobiorców obowiązują wyższe niż poprzednio stawki (o 0,10 pp.) w obu wersjach wkładu własnego.

Promocja w ING Banku Śląskim

Do 11 lipca trwać będzie nowa edycja promocji kredytów hipotecznych w ING Banku Śląskim. Bank po krótkiej przerwie zaproponował stawki nieco niższe niż w poprzedniej akcji, która zakończyła się 20 czerwca.

Kredyty hipoteczne w ING dostępne są dla osób, które wniosą co najmniej 20-procentowy wkład własny. Promocyjny cennik obowiązuje do 11 lipca 2021 r. W tym czasie należy złożyć kompletny wniosek o finansowanie.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego klienci mają do wyboru dwie wersje produktu:

„Łatwy start” – z marżą 2,25 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 2,05 pp. i prowizją 1,5 proc.

W porównaniu z warunkami obowiązującymi do 20 czerwca stawki są nieco niższe. W wariancie „Łatwy start” marża jest niższa o 0,05 pp. O tyle samo zmieniła się marża w opcji „Lekka rata” przy niezmienionej stawce prowizji.

W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową przez 5 lat oprocentowanie na 28 czerwca wynosiło odpowiednio 4,24 proc. w wariancie „Łatwy start” i 4,04 proc. w opcji „Lekka rata” (z prowizją 1,50 proc.).

Alior Bank przedłuża promocję dla wybranych miast

W Alior Banku przedłużono akcję promocyjną pod hasłem „Własne M w wielkim mieście”. Specjalne warunki przygotowano dla kredytobiorców, którzy do 31 grudnia 2021 r. zamierzają sfinansować zakup:

domu lub lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, garażowym lub garażem,

położonego w granicach administracyjnych miast: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa lub Wrocław,

kwota kredytu mieści się w przedziale od 100 do 700 tys. zł.

Kredytobiorcy muszą uzyskiwać dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony lub z tytułu kontraktu menedżerskiego, emerytury lub renty. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej należy również posiadać otwarty rachunek w banku i kartę debetową. W drugim wariancie promocji konieczne jest przystąpienie do ubezpieczenia na życie.

Alior Bank proponuje klientom obniżenie marży o:

0,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej (stawka wyjściowa 2,9-3,1 pp.),

1,5 pp. dla korzystających z rachunku i karty debetowej oraz ubezpieczenia na życie (stawka wyjściowa 3,35-3,55 pp.).

Najlepsze warunki, na jakie mogą zatem liczyć klienci, to marża 2,4 pp. dla wariantu pierwszego oraz 1,85 pp. dla wariantu drugiego. W pierwszym wariancie stawka prowizji wynosi 2 proc., a w drugim – 1 proc.