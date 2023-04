Banki robią wiosenne porządki w cennikach. Ubywa promocji w hipotekach, ale oprocentowanie jest niższe

Banki robią wiosenne porządki w cennikach, a z oferty znikają kolejne promocje kredytów hipotecznych. Na scenie pozostało tylko kilka instytucji proponujących specjalne czasowo ograniczone warunki. Stawki nieco obniżyły się w porównaniu z marcem.

fot. tayaphotolab / / Shutterstock

Lekkie odbicie od dna – tak można podsumować marzec na rynku kredytów hipotecznych. Pierwsze sygnały o zwiększonym ruchu w bankach i u pośredników potwierdzą dopiero oficjalne dane. Jest jednak pewne, że sprzedaż drgnęła, chociaż trudno mówić o prawdziwym wiosennym ożywieniu.

Oznaki przebudzenia przypisać można głównie korzystnym zmianom w ocenie zdolności kredytowej. Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego w lutym zdecydowała się na zmianę wcześniejszych rekomendacji dotyczących bufora na wzrost stopy procentowej. W efekcie potencjalni kredytobiorcy mogą liczyć na kwotę finansowania nawet o kilkadziesiąt procent wyższą niż wcześniej. Dotyczy to jednak tylko kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem.

W kwietniowym przeglądzie ofert promocyjnych lista propozycji jest znacznie krótsza niż miesiąc wcześniej. Z końcem kwartału z rynku zniknęło kilka opcji. Na „placu boju” pozostały instytucje, które regularnie przygotowują czasowo ograniczone akcje ze specjalnymi cennikami.

W ING taniej niż przed miesiącem

W grudniu zeszłego roku ING Bank Śląski zawiesił sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową. Informując o zmianie, bank wskazał, że krok ten ma związek z przygotowaniami do wprowadzenia produktów bazujących na nowym wskaźniku referencyjnym – WIRON. Jednocześnie ING wycofał także promocyjną ofertę hipotek zmiennoprocentowych, pozostawiając wersję akcji dla kredytu z okresowo stałym przez 5 lat oprocentowaniem.

Obecnie obowiązująca akcja promocyjna nosi nazwę „Najlepiej na swoim” i trwa do 16 kwietnia 2023 r. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Na dzień 3 kwietnia 2023 r. stawki oprocentowania wynoszą:

7,97 proc. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji)

oraz 7,88 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1,50 proc.).

W porównaniu z propozycjami z początku marca stawki zdecydowanie spadły, o 0,76 pp. w opcji bez prowizji i o 0,74 pp. w wariancie z prowizją. Stawka prowizji pozostała bez zmian.

Promocyjna trzynastka w mBanku

mBank przygotował trzynastą już edycję promocji kredytów hipotecznych pod szyldem „Spełnij marzenia” trwa ona do 12 kwietnia 2023 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 2,54 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 3,04 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,74 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 3,24 pp. (niższy wkład własny).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,84 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,34 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki proponowane w aktualnej edycji są symbolicznie, o 0,01 pp., wyższe niż w poprzedniej akcji promocyjnej.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 1,5 pp.

Warto przypomnieć, że mBank od kilku miesięcy proponuje specjalne warunki dla stałych klientów. Od stawek cennikowych oprocentowania odejmuje się w ich przypadku 0,85 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 15” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 12 kwietnia 2023 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”. Dla klientów obecnych stosuje się analogiczną obniżkę stawki – o 0,85 pp.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 8,51 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 9,01 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 8,71 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 9,21 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 8,81 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 9,31 proc. (niższy wkład własny).

W porównaniu z początkiem marca stawki spadły o 0,10 pp.

Promocyjne warunki w PKO BP

W PKO Banku Polskim wybierający ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji, zaś dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie prowizja wyniesie 0,5 pp.

Klienci posiadający "Kartę Dużej Rodziny" otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Zerowa prowizja obowiązuje także przy refinansowaniu kredytu hipotecznego udzielonego przez inny bank.

W ofercie "Własny Kąt Pakiet" przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.