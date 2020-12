Zima zaskoczyła kredytobiorców. Promocyjne podwyżki w hipotekach

fot. WildStrawberry / Shutterstock

Nowe edycje akcji promocyjnych kredytów hipotecznych niosą ze sobą niemiłe niespodzianki – jest drożej, zwłaszcza jeśli dysponujemy niewielkim wkładem własnym. Bankier.pl sprawdził, jakie warunki proponują banki kredytodawcy klientom w grudniu.

Część banków ponownie przedłużyła okres obowiązywania poprzednich akcji promocyjnych na niezmienionych zasad, a niektóre zaproponowały klientom nowe cenniki. Niestety ponownie potwierdza się trend, który obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach – marże, również promocyjne, powoli pną się do góry, zwłaszcza w przypadku kredytów z niższym wkładem własnym.

Bank Pekao przedłuża „Dni otwarte kredytu mieszkaniowego”

„Dni otwarte kredytu mieszkaniowego” trwają w Banku Pekao już od kilku miesięcy. Instytucja w grudniu ponownie zdecydowała przedłużyć akcję. Nowy termin obowiązywania to 31 stycznia 2021 r. Osoby, które w tym czasie otrzymają formularz informacyjny, mogą w terminie jego ważności złożyć wniosek.

Przypomnijmy, że oferta dotyczy kredytów ze zmienną stopą i z okresowo stałym oprocentowaniem. W ramach sprzedaży krzyżowej wymagane jest:

posiadanie albo zawarcie umowy o rachunek typu ROR wraz z kartą debetową zasilanego regularnymi miesięcznymi wpływami,

aktywowanie dostępu do rachunku za pośrednictwem PeoPay lub Pekao24,

wyrażenie zgód marketingowych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego,

posiadanie/nabycie karty kredytowej,

zakupienie ubezpieczenia spłaty kredytu (CPI) dla oferty z ubezpieczeniem spłaty i zakupienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Po spełnieniu rozbudowanych warunków można liczyć na marżę kredytową w wysokości od 1,95 pp. (z prowizją 1,25 proc.) lub 2,05 pp. (z zerową prowizją). Minimalny wkład własny wynosi 15 proc., a w przypadku lokali i domów o powierzchni powyżej 80 m kw. – 20 proc.

W Pekao Banku Hipotecznym też dłuższy termin

Do końca grudnia w Pekao Banku Hipotecznym nadal dostępna będzie oferta promocyjna „eHipoteka”. Mogą z niej skorzystać osoby, które skontaktują się z jednym ze współpracujących z instytucją pośredników i złożą elektroniczny wniosek o finansowanie procesowany przez portal e-pekaobh. Oferta dotyczy tylko zobowiązań zabezpieczonych na lokalu mieszkalnym i osób, które uzyskują dochody z umowy o pracę, działalności gospodarczej, emerytury lub innych źródeł akceptowanych przez bank. Kwota finansowania musi mieścić się w przedziale kwotowym od 100 do 600 tys. zł.

Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0 do 3 proc. Marża wynosi 1,99 pp. niezależnie od wysokości wkładu własnego. Kredytodawca wymaga co najmniej 20-procentowej wpłaty. W standardowej ofercie banku marża kredytowa to 2,09 pp. (dla kredytów z LTV do 60 proc.) i 2,39 pp. (dla kredytów z LTV powyżej 60 proc.).

Pekao Bank Hipoteczny nie wymaga dodatkowych zakupów produktów – nie stosuje tzw. sprzedaży krzyżowej. Marża kredytowa jest wyższa o 1 pp. do czasu wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej.

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

Od 27 listopada w mBanku dostępna jest nowa oferta promocyjnych kredytów hipotecznych pod nazwą „Jestem u siebie”. Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc, w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,60 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,35 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Stawki są wyższe niż wcześniej, w poprzedniej akcji promocyjnej. Wzrosły one o 0,05 pp. To już kolejna „promocyjna podwyżka”. W listopadzie (w porównaniu do poprzedniej promocji) marże wzrosły o odpowiednio o 0,1 pp. dla kredytów z wyższym wkładem własnym i o 0,2 pp. dla wkładu poniżej 20 proc.

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł).

W ich przypadku promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego wynoszą odpowiednio 2,25 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,95 pp. (dla niższej wpłaty własnej).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Stawki marży to: 2,05 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,75 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). Również zamożniejszych kredytobiorców obowiązują wyższe niż poprzednio stawki, o 0,05 pp. Wyjątkiem są kredyty z wyższym wkładem własnym dla klientów Intensive (obniżka o 0,05 pp.).

Trwa promocja w ING Banku Śląskim

„Zima na swoim” – pod takim hasłem kredyty hipoteczne promuje ING Bank Śląski. Obecnie obowiązujące warunki wprowadzono 23 listopada, a termin zakończenia akcji wypada 10 stycznia 2021 r.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

Klienci banku, podobnie jak w poprzednich edycjach, mają do wyboru kilka wariantów promocji:

„Łatwy start” – z marżą 2,10 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,95 pp. i prowizją 1,95 proc.

Dostępne są również odmiany kredytu ze stałym oprocentowaniem przez pierwszych 5 lat spłaty zobowiązania.

Również w ING Banku Śląskim stawki poszły w górę w porównaniu z poprzednią edycją promocji. W wariancie „Łatwy start” marża jest obecnie wyższa o 0,11 pp. W wariancie „Lekka rata” wzrosła stawka prowizji (o 0,1 pp.) i marży (również o 0,1 pp.).

Promocyjnie, ale drożej

Wzrost marż w kredytach hipotecznych to trend, który obserwujemy od co najmniej kilku kwartałów. Dotyczy on nie tylko ofert standardowych, ale również promocyjnych, wprowadzanych dla wybranych klientów, przez ograniczony czas.

Po wiosennym załamaniu rynku banki chętniej sięgają po marketingowe akcje, starając się przyciągnąć kredytobiorców. Korekty w cennikach kolejnych akcji promocyjnych pokazują, co nie jest zaskakujące, że banki gotowe są proponować lepsze warunki przede wszystkim osobom o wyższych dochodach, dysponującym oszczędnościami, z których można pokryć większą część ceny nieruchomości.