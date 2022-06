Zmiany w promocjach hipotek – przedwakacyjne podwyżki

fot. fotodrobik / / Shutterstock

Po serii obniżek stawek w promocyjnych ofertach banków nadszedł czas zmiany trendu. Można postawić tezę, że niektóre banki przygotowują się do wakacji, tych kredytowych, zniechęcając do siebie nowych klientów. Sprawdziliśmy, co oferują kredytodawcy w czerwcu.

„Przedwakacyjne zmiany na rynku hipotek” – pod tym dwuznacznym hasłem może kryć się zarówno sezon korekt w cennikach, jak i ewolucja nastawienia banków przygotowujących się na wprowadzenie powszechnych wakacji kredytowych. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach jeden z dużych banków zdecydował się na niecodzienny ruch. BNP Paribas Bank od 1 czerwca nie udziela finansowania klientom „z ulicy”, koncentrując się wyłącznie na dotychczasowych użytkownikach swoich usług.

Jako „przykręcenie kurka” można potraktować także zmiany w cennikach mBanku wprowadzone w połowie maja. W czasie, gdy na kredyt hipoteczny mogą liczyć tylko najmniej ryzykowni klienci posiadający spory zapas zdolności kredytowej, dodatkowe ograniczenie podaży wydaje się zagadkowe. Apetyt na ryzyko banków temperuje zapewne niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej, ale także wprowadzane w życie, niezbyt selektywne, formy wsparcia dla kredytobiorców.

Nowa edycja „Spełnij marzenia” w mBanku

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 7” trwa do 31 lipca 2022 r. Warto podkreślić, że od kilku miesięcy bank stosuje nieco inne podejście do ustalania promocyjnych cenników – stawki ogłaszane są nie na cały okres trwania akcji, lecz na krótsze okresy.

Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 2,21 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,71 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). W porównaniu z propozycjami obowiązującymi jeszcze miesiąc temu marże są znacząco wyższe – o 0,75 pp. Znaczący skok miał miejsce w połowie maja, jeszcze podczas trwania poprzedniej edycji promocji.

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

przystąpią do ubezpieczenia na życie,

posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,

wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,41 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,91 pp. (niższy wkład własny). Tu również stawki wzrosły w porównaniu z początkiem poprzedniego miesiąca – o 0,76 i 0,75 pp.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,51 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,

3,01 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

Również w tej grupie klientów proponowane stawki są znacząco wyższe niż na początku maja – o 0,75 pp.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 2 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 9” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 31 lipca 2022 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne jak w promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 9,45 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 9,95 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 9,65 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 10,15 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 9,75 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 10,25 proc. (niższy wkład własny).

Promocyjne opcje w PKO BP

PKO Bank Polski przygotował kilka specjalnych promocyjnych ofert dla kredytobiorców hipotecznych. Wybierający ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji. Klienci posiadający "Kartę Dużej Rodziny" otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Do 30 czerwca 2022 r. niższe jest także o 0,5 pp. oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stawką.

W ofercie Własny Kąt Pakiet, przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie, w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.

W Banku BPS trwa promocja „Intensywnie Zielona”

Bank BPS kontynuuje akcję pod nazwą „Intensywnie Zielona”. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto i wykupienie pakietu ubezpieczenia nieruchomości. Marża wynosi 1,87 pp., a prowizja 0 proc.

W drugim scenariuszu dodatkowym wymaganiem jest posiadanie przez cały okres kredytowania karty kredytowej Mastercard World. Marża wynosi 1,77 pp., a prowizja 0 proc.

W trzecim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku przez minimum pięć lat. Marża kredytowa wynosi 1,67 pp., a prowizja 0 proc.

Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania oraz zerowa prowizja i marża na poziomie 1,67 pp. Można z niego skorzystać przy wymaganiach takich jak w trzecim z wymienionych wyżej scenariuszy (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia nieruchomości i na życie).

Kredytobiorcy mogą także skorzystać z ofert z okresowo stałym przez 5 lat oprocentowaniem. Stawki wynoszą odpowiednio dla trzech wymienionych scenariuszy 8,41 proc., 8,31 proc. i 8,21 proc.

Alior Bank – promocje dla wybranych miast

Alior Bank w kwietniu rozszerzył zestaw promocji. Do akcji „Własne M w stolicy i okolicy” dołączyła promocja „Własne M w Krakowie i okolicy”. Klienci nabywający nieruchomości w wymienionych miastach oraz kilkunastu gminach i powiatach w aglomeracjach warszawskiej i krakowskiej mogą liczyć na specjalne warunki finansowania.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a maksymalna – 3 mln zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania i nie podwyższa marży w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponadto nie jest wymagany dodatkowy cross sell tj. zakup ubezpieczenia na życie. Wnoszący wkład własny w wysokości przekraczającej 20 proc. mogą liczyć na marżę na poziomie 1,99 pp. Dla pozostałych kredytobiorców stawka wynosi 2,19 pp. Dostępny jest również wariant kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem przez 7 lat.

„Na dobry początek” w ING Banku Śląskim

W ING Banku Śląskim do 13 czerwca trwa akcja promocyjna pod szyldem „Na dobry początek”. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Kredytobiorcy mogą wybierać pomiędzy dwoma wariantami kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem:

„Łatwy start” z marżą 1,64 pp. i prowizją 0 proc.;

„Lekka rata” z marżą 1,59 pp. i prowizją 1 proc.

Stawki są nieco wyższe niż w obowiązującej do połowy maja poprzedniej akcji promocyjnej. W pierwszym wariancie marża wzrosła symbolicznie, o 0,01 pp. W drugim marża pozostała niezmieniona, ale znacząco (o 0,25 pp.) wzrosła prowizja.

Klienci ING mogą skorzystać także z okresowo stałego oprocentowania przez 5 lat. Na 1 czerwca 2022 r. stawki wynoszą 8,28 proc. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji) oraz 8,23 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1 proc.).