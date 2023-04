Promocje kont z łatwymi warunkami. Można zgarnąć do 600 zł

Zainteresowani założeniem konta osobistego mogą wybierać spośród wielu ofert na rynku. Spora część z nich objęta jest specjalną promocją bankową, która pozwoli na połączenie przyjemnego z pożytecznym. Klient może w ten sposób trafić na konto z korzystniejszymi warunkami cenowymi oraz zarobić dodatkowo na premii.

fot. Roman Samborskyi / / Shutterstock

Wszystkie promocje kont osobistych są objęte dodatkowymi warunkami. Dziś zebrałam dla Was oferty, w których wymogi stawiane przez banki nie powinny być trudne do spełnienia. W związku z tym w tabeli nie znajdziecie promocji, w których bank wymaga zapewnienia wpływu wynagrodzenia – gdyż wymaga to zmiany danych u swojego pracodawcy – oraz zagwarantowania dowolnych stałych wpływów na określoną wysokość – z powodu konieczności posiadania jednocześnie dwóch rachunków.

Promocje bankowe z łatwymi warunkami

Promocje bankowe z łatwymi warunkami – kwiecień 2023 r. Bank Konto Nazwa promocji Wysokość premii Warunki dodatkowe VeloBank VeloKonto „Witaj w VeloBanku” edycja 1/2023 600 zł a) wyrażenie zgód marketingowych, b) transakcje kartą/Blikiem/portfelem cyfrowym Alior Bank Konto Jakże Osobiste „Bankuj mobilnie – edycja VIII” 450 zł a) założenie konta przez VideoSelfie b) wyrażenie zgód marketingowych, c) wybranie dwóch korzyści, d) logowanie do aplikacji, e) transakcje kartą/Blikiem mBank eKonto możliwości „I możesz więcej - X edycja” 350 zł a) otwarcie konta za pomocą selfie lub e-dowodu, b) płatności telefonem, c) przelewy na telefon, d) utrzymanie środków na celu oszczędnościowym Bank Pekao Konto Przekorzystne „Przekorzystnie z kartą Visa” 200 zł + 50 zł (bon do Żabki) a) wyrażenie zgód marketingowych, b) transakcje kartą/aplikacją PeoPay PKO Bank Polski Konto dla Młodych „Łap chwile, a finanse ogarniaj na luzie” 200 zł (kod na Zalando) a) wyrażenie zgód marketingowych, b) akceptacja regulaminu c) transakcje kartą/Blikiem Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminów promocji banków, stan na 19 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji na temat każdej promocji można znaleźć poniżej.

Do 600 zł za VeloKonto od VeloBanku

Ile można zarobić? Osoby, które nie zdążyły otworzyć rachunku w VeloBanku w ramach promocji powitalnej, mogą skorzystać z drugiej odsłony tej oferty. Na szczęście dla spóźnialskich bank zachował taką samą wysokość maksymalnej premii, czyli 600 zł. Bonus jest wypłacany jako zwrot za płatności bezgotówkowe w wysokości 10%. Maksymalna kwota miesięcznego zwrotu to 100 zł.

Jakie są warunki dodatkowe? Z promocji mogą skorzystać nowi klienci banku, czyli osoby, które nie miały konta osobistego w VeloBanku od 31 października 2022 r. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych i wykonywanie płatności bezgotówkowych, które są podstawą zwrotu.

Do kiedy można skorzystać z promocji: Oferta jest dostępna do 31 sierpnia 2023 r.

Regulamin promocji: „Witaj w VeloBanku” edycja 1/2023

Podstawowe opłaty: Opłata za prowadzenie konta to 0 zł/m-c, opłata za kartę to 0 zł (pod warunkiem wykonania 5 płatności kartą) lub 7 zł (brak spełnienia warunków).

450 zł w promocji konta od Alior Banku

Ile można zarobić? Promocja Konta Jakże Osobistego „Bankuj mobilnie – edycja VIII” od Alior Banku to jedna z ofert, w których można zgarnąć nagrodę w postaci przelewu na konto do wykorzystania na dowolne wydatki. W ramach tej edycji do zdobycia jest 450 zł.

Jakie są warunki dodatkowe? Oferta jest skierowana do nowych klientów banku lub osób, które w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku o konto nie były posiadaczami ROR-u z oferty banku. Korzystanie z innych produktów nie przeszkadza – posiadacze np. konta oszczędnościowego również mogą zyskać na promocji.

Pierwsza nagroda w wysokości 50 zł przypada za założenie konta przez VideoSelfie. Kolejny etap to wyrażenie zgód marketingowych i wybranie dwóch korzyści do konta, czyli darmowych usług, które można zmieniać w trakcie korzystania z rachunku. Pozostałe 400 zł można zgarniać przez osiem kolejnych miesięcy – po 50 zł w każdym. Warunki są proste – należy zalogować się min. raz w miesiącu do aplikacji mobilnej i wykonać choć jedną transakcję kartą.

Do kiedy można skorzystać z promocji: Wnioski o Konto Jakże Osobiste w ramach tej oferty można składać do 31 maja 2023 r.

Regulamin promocji: „Bankuj mobilnie – edycja VIII”

Podstawowe opłaty: Opłata za prowadzenie konta to 0 zł (pod warunkiem zapewnienia wpływów na konto w wysokości min. 1500 zł/m-c) lub 10 zł/m-c (brak spełnienia warunków), opłata za kartę to 0 zł (pod warunkiem wykonania płatności kartą na min. 300 zł/m-c) lub 5 zł (brak spełnienia warunków).

350 zł za konto dla młodych w mBanku

Ile można zarobić? W promocji eKonta możliwości, czyli rachunku dla osób w wieku 18-24 lat, można liczyć na bonus w wysokości do 350 zł. Nagroda to premia pieniężna wypłacana za poszczególne aktywności.

Jakie są warunki dodatkowe? Standardowo, również i ta promocja jest skierowana do nowych klientów banku. W tym przypadku są to osoby, które co najmniej od 1 stycznia 2020 r. nie korzystały z konta osobistego z oferty mBanku, czyli nie były posiadaczami lub współposiadaczami takiego rachunku.

Aby liczyć na pełną premię, konto należy otworzyć przez e-dowód lub na selfie. Później należy w miesiącu założenia konta (lub kolejnym miesiącu) wykonać min. cztery płatności telefonem, min. trzy przelewy na telefon oraz utrzymać co najmniej 50 zł na celu oszczędnościowym.

Do kiedy można skorzystać z promocji? Do promocji można przystać nie później niż 31 maja 2023 r.

Regulamin promocji: „I możesz więcej - X edycja”

Podstawowe opłaty: Opłata za prowadzenie konta to 0 zł/m-c, opłata za kartę to 0 zł.

200 zł + bon za Konto Przekorzystne od Banku Pekao

Ile można zarobić? W najnowszej ofercie specjalnej banku „Przekorzystnie z kartą Visa” jest okazja do zgarnięcia 200 zł w postaci premii pieniężnej oraz bonu do sklepów Żabka na kwotę 50 zł.

Jakie są warunki dodatkowe? W pierwszej kolejności zainteresowany ofertą powinien sprawdzić, czy może do niej przystąpić. Konto w tej promocji jest bowiem dostępne wyłącznie dla nowych klientów, czyli osób, które od 1 stycznia 2020 r. do momentu startu promocji (15 marca br.) nie posiadały żadnego produktu bankowego dla osób indywidualnych w Banku Pekao.

Warunki oferty ograniczają się do jednej czynności – przez trzy miesiące klient banku musi wykonywać co najmniej pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub przez aplikację. Nie uniknie on również wyrażenia zgód marketingowych. Udział w promocji wymaga posiadania karty debetowej.

Do kiedy można skorzystać z promocji? Bank wyznaczył ostateczny termin przystąpienia do promocji na 15 maja 2023 r.

Regulamin promocji: „Przekorzystnie z kartą Visa”

Podstawowe opłaty: Opłata za prowadzenie konta to 0 zł/m-c, opłata za kartę to 0 zł (pod warunkiem wykonania 1 płatności kartą i zapewnienia wpływów w wysokości min. 500 zł/m-c) lub 4 zł (brak spełnienia warunków).

Kod do Zalando od PKO Banku Polskiego

Ile można zarobić? W przypadku tej oferty do zgarnięcia jest kod na kwotę w wysokości 200 zł do internetowego sklepu Zalando. Kod elektroniczny trafi na skrzynki w systemie transakcyjnym lub aplikacji klientów, którzy spełnili warunki dodatkowe.

Jakie są warunki dodatkowe? Z oferty mogą skorzystać nowi klienci banku, czyli w tym przypadku osoby, które od 1 stycznia 2022 r. nie posiadały konta osobistego w PKO Banku Polskim. Co ciekawe, warunek ten nie dyskwalifikuje korzystających z konta w Inteligo.

Kolejny krok to otwarcie konta, wyrażenie zgód marketingowych oraz zaakceptowanie zapisów regulaminu promocji. Do zdobycia nagrody pozostaje jeszcze wykonywanie min. pięciu transakcji kartą lub Blikiem przez dwa kolejne miesiące. Jest to tylko o jedną transakcję więcej niż w przypadku warunku zwalniającego z opłaty za kartę.

Do kiedy można skorzystać z promocji? Promocja trwa do 31 maja 2023 r. lub wyczerpania puli nagród, która wynosi 2700 kodów.

Regulamin promocji: „Łap chwile, a finanse ogarniaj na luzie”

Podstawowe opłaty: Opłata za prowadzenie konta to 0 zł/m-c, opłata za kartę to 0 zł (pod warunkiem wykonania 4 płatności kartą lub Blikiem) lub 5 zł (brak spełnienia warunków).