Premia za konto osobiste i wysoka stawka na koncie oszczędnościowym. W niektórych bankach to ostatnia chwila na bonus

Klienci, którzy planują zmienić rachunek w banku, mogą uzyskać do 600 zł w postaci bonusu. To jednak nie koniec – konto osobiste może się przydać do otwarcia nowego rachunku oszczędnościowego z wysoką, promocyjną stawką. W ten sposób można znacząco zwiększyć zysk z takiej operacji.

fot. Master1305 / / Shutterstock

Status nowego klienta otwiera na rynku bankowym wiele drzwi. Klienci, którzy do tej pory nie korzystali z rachunku danego banku, mogą zyskać nawet 600 zł na zmianie dostawcy usług bankowych. Co więcej, najlepsze rachunki oszczędnościowe są zwykle łączone z warunkiem posiadania konta osobistego. Jeśli połączyć te dwa produkty w parę, to może się uskładać całkiem spora sumka. Wybrałam pięć ofert na rynku z bonusem przekraczającym 400 zł i stawką nie niższą niż 6,50 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym.

Jest to jednak ostatnia chwila na taki bonus. Dlaczego? Po pierwsze, koniec promocji zbiega się często z końcem miesiąca. Dwie z wymienionych poniżej ofert kont osobistych wygasną w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Po drugie, oprocentowanie na kontach oszczędnościowych. Prawdopodobnemu cięciu stóp procentowych we wrześniu będą towarzyszyć spadki stawek na produktach oszczędnościowych w bankach.

Bonus + stawka na koncie oszczędnościowym – zestawienie banków Bank Premia za założenie konta Stawka na koncie oszczędnościowym [p.a.] Do kiedy obowiązuje? VeloBank 600 zł 7,50% promocja konta – 31 sierpnia 2023 r., promocja konta oszczędnościowego – 8 września br. Bank Millennium 500 zł 7,00% promocja konta – 30 września 2023 r. lub wyczerpanie puli kont; promocja konta oszczędnościowego – 8 września br. BNP Paribas Bank Polska 480 zł 6,50% promocja konta – 10 września 2023 r. lub wyczerpanie puli rejestracji; promocja konta oszczędnościowego – 31 sierpnia br. mBank 450 zł 8,00% promocja konta – 27 września 2023 r. promocja konta oszczędnościowego – 27 września br. Alior Bank 450 zł 7,00% promocja konta – 30 września 2023 r. promocja konta oszczędnościowego – 25 września br. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 30 sierpnia 2023 r.

Do 600 zł od VeloBanku + 7,50 proc. na koncie oszczędnościowym

Promocja konta osobistego: Najwyższą premię oferuje obecnie VeloBank w zamian za otwarcie konta osobistego w pakiecie VeloKonto. Premia w ramach promocji „Witaj w VeloBanku – edycja 1/2023” jest skierowana do nowych klientów, czyli osób, które od 31 października 2022 r. nie miały konta w tym banku. To samo ograniczenie dotyczy współwłaściciela rachunku, z którym zakładamy konto wspólne.

Poza spełnieniem wymogu dotyczącego statusu nowego klienta, klient musi pamiętać o dwóch innych warunkach wstępnych – jest to wyrażenie zgód marketingowych oraz założenie VeloSkarbonki, czyli konta oszczędnościowego, na którym gromadzą się tak zwane końcówki transakcji. Później można przystąpić do walki o nagrodę. Jak się za to zabrać? Wykonując płatności kartą lub Blikiem. To one stanowią podstawę premii, bank bowiem wynagradza klienta zwrotem w wysokości 10% wartości transakcji wykonanych w ten sposób. Limit miesięczny to 100 zł, natomiast o zwrot można się ubiegać przez kolejnych 6 miesięcy.

Promocja „Witaj w VeloBanku – edycja 1/2023” obowiązuje do 31 sierpnia 2023 r. Regulamin promocji można znaleźć tutaj.

Promocja konta oszczędnościowego: Nowi klienci banku mogą również skorzystać z promocji konta oszczędnościowego z warunkiem wpłaty nowych środków – ten wymóg każdy nawiązujący dopiero relacje z bankiem, spełnia automatycznie. Stawka wynosi 7,50 proc. w skali roku dla oszczędności nie wyższych niż 300 000 zł. Obowiązuje ona przez 3 miesiące. Tutaj także obowiązuje wymóg wyrażenia zgód marketingowych.

Promocja „Nowe środki na Elastycznym Koncie oszczędnościowym – edycja nr 8/2023” obowiązuje do 8 września 2023 r. Z regulaminem można się zapoznać tutaj.

Do 500 zł od Banku Millennium powiększone o 7% z konta oszczędnościowego

Promocja konta osobistego: Zainteresowani kontem Millennium 360° również mogą liczyć na bonus. Tym razem wynosi on 500 zł. Skorzystają z niego osoby, które od 1 stycznia 2020 r. nie posiadały w Banku Millennium żadnego konta. Ważne jest, aby założyć konto albo przez selfie, albo przenosząc je z innego banku – spełnienie tego warunku pozwoli na otrzymanie drugiej premii, o której nieco więcej poniżej.

„500 zł w promocji konta Millennium 360°” przewiduje dwie premie. Jedna w wysokości 100 zł przysługuje za wyrażenie zgód marketingowych, zasilenie konta kwotą w wysokości 1000 zł, zalogowanie się do aplikacji mobilnej oraz dokonanie płatności kartą lub Blikiem min. 5 razy na kwotę nie niższą niż 360 zł łącznie. Druga premia może wynieść 200 zł lub 400 zł. Ta wyższa stawka przysługuje za zrealizowanie tych samych warunków przez trzy kolejne miesiące, przy czym wpływ musi być wpływem wynagrodzenia. W przeciwnym razie premia obniżona jest do wspomnianych 200 zł.

Promocja „500 zł w promocji konta Millennium 360°” obowiązuje do 30 września 2023 r. lub osiągnięcia puli 15 000 kont. Regulamin można sprawdzić pod tym adresem.

Promocja konta oszczędnościowego: Konto Oszczędnościowe Profit to flagowy rachunek wspomagający odkładanie środków w Banku Millennium. Od wielu lat bank prowadzi promocje na nowe środki. Tym razem do zdobycia jest stawka sięgająca 7 proc. w skali roku do kwoty do 200 000 zł na 90 dni. Poza wpłatą nowych środków bank oczekuje posiadania konta osobistego oraz wykonywania min. 5 płatności miesięcznie kartą lub Blikiem.

Promocja „Nowe środki na Koncie Oszczędnościowym Profit - edycja 52” obowiązuje do 8 września 2023 r. Regulamin znajduje się tutaj.

Do 480 zł od BNP Paribas za konto i 6,50 proc. na Koncie Lokacyjnym

Promocja konta osobistego: W niedawno rozpoczętej promocji bankowej „Słoneczna promocja” BNP Paribas Bank Polska przygotował nagrodę w wysokości 480 zł, o ile konto otworzy nowy klient i „odhaczy” warunki z regulaminu. Jak zatem określany jest nowy klient? To osoba, która w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o ROR nie była właścicielem bądź współwłaścicielem konta w BNP Paribas Banku Polska.

Przed otwarciem konta ważny jest jeszcze jeden szczegół: zainteresowany ofertą musi w pierwszej kolejności wypełnić formularz rejestracyjny,, a samo konto założyć, wykorzystując link, który otrzyma w wiadomości od organizatora promocji. Nie obejdzie się także bez aktywacji karty debetowej.

Jeśli chodzi o samą premię, to jest ona wypłacana w trzech częściach w zamian za spełnienie konkretnych warunków. Każda z nich wynosi 160 zł. Pierwsza nagroda przysługuje za wykonanie we wrześniu min. jednego przelewu i wykonanie płatności kartą na 200 zł, druga za trzy przelewy i płatności kartą na 400 zł w październiku i trzecia za spełnienie tych samych wymogów w listopadzie. Aby otrzymać drugą nagrodę, należy spełnić warunki dotyczące pierwszej premii. Ten sam wymóg obowiązuje w przypadku trzeciej premii (spełnienie warunków dotyczących nagrody nr 2).

„Słoneczna promocja” obowiązuje do 10 września 2023 r. lub osiągnięcia 3000 rejestracji. Regulamin dostępny jest tutaj.

Promocja konta oszczędnościowego: Klienci, którzy mają wolne środki i chcą zwiększyć nieco zysk, mogą skorzystać ze specjalnej oferty Konta Lokacyjnego. To kolejna oferta na nowe środki. W obecnej edycji promocji bank proponuje 6,50 proc. w skali roku bez limitu wpłaty. Minusem jest fakt, że promocja właśnie się kończy i stawka obowiązuje do 31 sierpnia br. Być może wraz z początkiem nowego miesiąca bank wystartuje z kolejną edycją tej oferty.

450 zł od mBanku za konto powiększone o 8 proc. na rachunku

Promocja konta osobistego: Kolejna propozycja dla nowych klientów to promocja od mBanku. eKonto osobiste pozwoli zarobić do 450 zł w ramach promocji „Zyskaj premię z eKontem osobistym” po spełnieniu standardowych warunków. Pierwszy – zweryfikowanie, czy klient ma status nowego klienta, który w tym przypadku jest określany jako osoba, która od 1 stycznia 2020 r. nie była i nie jest posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego, lub oszczędnościowego w tym banku. W momencie otwierania ROR-u konieczne będzie także zaakceptowanie odpowiednich oświadczeń.

W przypadku promocji mBanku już sam moment otwarcia rachunku jest ważny. Jeśli klient zrobi to przez aplikację lub e-dowód, już ma szansę na pierwszą część premii. Gdy spełni on pozostałe warunki, dotyczące wpływów i transakcji, otrzyma dodatkowe 150 zł. A jakie to są warunki? Zapewnienie wpływu w wysokości min. 1000 zł oraz dokonanie 8 transakcji kartą lub Blikiem w ciągu 7 dni od otwarcia konta (premia 100 zł), oraz wykonanie tych samych czynności w drugim, oraz trzecim miesiącu po otwarciu eKonta osobistego (dwie nagrody po 50 zł każda). Brakujące 100 zł do pełnej puli przysługuje za otwarcie swojemu dziecku eKonta Junior w odpowiednim terminie.

Promocja konta oszczędnościowego: W ramach tej samej oferty nowy klient może otrzymać podwyższoną do 8 proc. w skali roku stawkę na koncie Moje cele, na którym gromadzi się tzw. końcówki transakcji. Podana stawka dotyczy wyłącznie klientów, którzy otworzyli konto na selfie lub przez e-dowód. W przeciwnym razie wyniesie ona 6,50 proc. rocznie. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje dla kwoty nie wyższej niż 50 000 zł przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe od dnia założenia rachunku. Aby mogło zostać zastosowane wyższe oprocentowanie, klient musi zapewnić wpływy na konto wyższe o min. 100 zł od wypłat w danym miesiącu.

Promocja „Zyskaj premię z eKontem osobistym” jest dostępna do 27 września. Więcej informacji można otrzymać, czytając regulamin oferty.

450 zł za Konto Jakże Osobiste w Alior Banku i 7 proc. na koncie

Promocja konta osobistego: „Bankuj mobilnie – edycja IX” to aktualna promocja w Alior Banku. Dzięki tej ofercie można zdobyć do 450 zł premii w postaci przelewów. Oferta jest zarezerwowana dla nowych klientów, czyli osób, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku o konto nie posiadały konta osobistego z oferty Alior Banku. Korzystanie z innego typu rachunku nie jest przeszkodą w udziale w promocji.

Warunki wstępne to otwarcie konta wraz z kartą debetową, aktywacja dwóch korzyści do rachunku oraz wyrażenie zgód marketingowych. Jeśli klient otworzy rachunek przez Videoselfie, to otrzyma nagrodę w wysokości 50 zł. Pozostała część bonusu, czyli 400 zł została podzielona na osiem części po 50 zł. Pojedynczą premię można zyskać za wykonanie w danym miesiącu 5 transakcji kartą debetową oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku – i tak przez kolejnych osiem miesięcy.

Promocja „Bankuj mobilnie – edycja IX” obowiązuje do 30 września 2023 r. Regulamin można sprawdzić tutaj.

Promocja konta oszczędnościowego: Obecnie najlepsze warunki towarzyszą Kontu Mega Oszczędnościowemu. 7 proc. w skali roku to propozycja dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki oraz będą wykonywali 5 transakcji kartą miesięcznie – czyli spełnią te same wymogi co w przypadku promocji konta osobistego. Oprocentowanie dotyczy środków do 300 000 zł oraz obowiązuje przez 3 miesiące.

Promocja obowiązuje do 25 września 2023 r.