Skocz w nowy rok z dodatkową kasą. Ten bank płaci 450 zł za konto

Bierzemy pod lupę kolejną promocję BNP Paribas. Tym razem bank kusi bonusem w wysokości 450 zł, który można zgarnąć za aktywne korzystanie z rachunku. Warunki są proste: wystarczy co miesiąc zasilać konto kwotą minimum 1000 zł, wydać kartą 300 zł i wykonać jeden przelew. Sprawdzamy szczegóły.

fot. PawelKacperek / / Shutterstock

Nowa promocja banku BNP Paribas nosi nazwę „Skocz w nowy Rok”. Polega ona na tym, że bank płaci użytkownikowi za aktywne korzystanie z konta. Rachunek trzeba założyć przez ten LINK. Można to zrobić do 29 stycznia 2024 r. Po dokonaniu rejestracji należy podpisać umowę o konto i kartę oraz dostęp do bankowości elektronicznej. Produkty trzeba aktywować do 11 lutego 2024 r.

Już za samo wykonanie powyższych operacji bank wypłaci pierwszą nagrodę, czyli 50 zł w e-bonach do Żabki (5 e-bonów o wartości 10 zł).

Druga nagroda to 200 zł. Zostanie ona wypłacona w marcu, jeśli w lutym klient wykona z konta jeden przelew, wyda kartą co najmniej 300 zł i zasili ROR kwotą co najmniej 1000 zł.

Analogicznie wyglądają warunki w przypadku trzeciej nagrody. Zostanie ona wypłacona w kwietniu, jeśli w marcu klient zasili ROR kwotą co najmniej 1000 zł, wyda kartą 300 zł i wykona jeden przelew.

I to w zasadzie wszystko. Łącznie do zdobycia jest zatem 400 zł w postaci przelewów na konto i 50 zł w bonach do Żabki.

Na co zwrócić uwagę?

Tradycyjnie spójrzmy jeszcze w regulaminy i przyjrzyjmy się newralgicznym kwestiom.

Promocja jest ograniczona do 3000 zgłoszeń , czyli decyduje czas zarejestrowania wniosku o konto – kto pierwszy, ten lepszy.

To oferta dla nowych klientów.

Wpływem może być dowolne zasilenie konta oprócz: wpłat w bankomacie, przelewów z rachunków służących do spłaty kredytów w BNP lub z innych rachunków użytkownika prowadzonych przez ten bank.

oprócz: wpłat w bankomacie, przelewów z rachunków służących do spłaty kredytów w BNP lub z innych rachunków użytkownika prowadzonych przez ten bank. Transakcja kartą to z kolei każda zwykła płatność sklepie tradycyjnym lub internetowym. Ale uwaga! Z wyłączeniem operacji dokonanych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym: Google Pay i Apple Pay) oraz transakcji o kodach MCC odpowiadających np. transakcjom hazardowym.

Konto w promocji

W ramach promocji bank proponuje swój flagowy rachunek, czyli Konto Otwarte na Ciebie. Konto jest bezpłatne, ale za Kartę Otwartą na Dzisiaj pobierana jest opłata warunkowa. By nie płacić za plastik, należy wykonać minimum 3 transakcje miesięcznie, zalogować się do bankowości elektronicznej i wyrazić zgody marketingowe. W innym wypadku bank naliczy:

2 zł – jeśli klient wykona tylko trzy transakcje,

7 zł – jeśli nie spełni żadnego warunku.

Bank nie pobiera opłaty za kartę od klientów w wieku do 26 lat.

Do rachunku można też wybrać Kartę Otwartą na Świat. Oferuje ona dostęp do płatności w 160 walutach bez kosztów przewalutowań, ale kosztuje 12 zł miesięcznie. Alternatywą jest też Karta Otwarta na eŚwiat za 8 zł. Ten plastik zawiera dodatkowe ubezpieczenie „Cyber Pomoc”.

Standardowo w ramach rachunku klient dostaje dostęp do bezpłatnych przelewów elektronicznych, aplikacji czy szeregu płatności mobilnych (m.in. Apple Pay, Blik, Google Pay i inne).

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.