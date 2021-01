Wraca promocja hipotek w ING Banku Śląskim

fot. cankatdonmez /

ING Bank Śląski przedstawił warunki nowej promocji kredytów hipotecznych. Marże są nieco wyższe niż w poprzedniej wersji cennika i będą obowiązywać do 7 lutego 2021 r.

ING Bank Śląski to jedna z instytucji, która co miesiąc gości w naszych przeglądach promocji kredytów hipotecznych. 11 stycznia bank zaprezentował warunki kolejnej akcji promocyjnej, tym razem pod hasłem „Najlepiej na swoim”. Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które do 7 lutego włącznie złożą kompletny wniosek.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

Klienci banku mają do wyboru kilka wariantów promocji:

„Łatwy start” – z marżą 2,15 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,99 pp. i prowizją 1,99 proc.

Stawki są nieco wyższe niż w poprzednio obowiązującej promocji „Zima na swoim”. W przypadku pierwszej opcji marża wzrosła o 0,05 pp., a dla drugiej podniesiono wartość marży i prowizji (o 0,04 pp.).

Dostępne są również odmiany kredytu ze stałym oprocentowaniem przez pierwszych 5 lat spłaty zobowiązania. Na dzień 11 stycznia 2021 r. stawki wynoszą 3,14 proc. (w wariancie „Łatwy start” z zerową prowizją) oraz 2,98 proc. (w opcji „Lekka rata” i prowizją 1,99 proc.).

MK