Prokuratura wyjaśnia sprawę napaści na posłankę KO

Kosiniak-Kamysz proponuje rodzinny PIT. Co z 800 plus? Propozycja rodzinnego PIT-u nie wyklucza kontynuacji programu socjalnego, jakim jest 500 plus, czy jego waloryzacja na 800 plus - powiedział w poniedziałek prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz.