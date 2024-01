Prokuratura składa wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności szefa NIK Mariana Banasia

Złożyłem do prokuratora Adama Bodnara wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia – poinformował w telewizji wPolsce.pl prokurator Michał Ostrowski, zastępca Prokuratora Generalnego. "Zawiera on również nowe zarzuty" - przekazał.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

"Nie dalej, jak tydzień temu złożyłem do pana prokuratora Bodnara wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia. To jest ten wniosek częściowo ponowiony, który został rozpoznany przez poprzedni Sejm. Zawiera on również nowe zarzuty i zależy mi na tym, by pan prokurator Bodnar, zgodnie z ustawą, jak najszybciej ten wniosek poddał pod procedowanie Sejmu" – powiedział prok. Ostrowski.

Podczas rozmowy poinformował również, że zarówno on, jak i inni zastępcy Prokuratora Generalnego odmówili wykonania polecenia Bodnara, który nakazał im wykorzystanie zaległych urlopów. Zaznaczył, że ich działalność jest istotna dla bezpieczeństwa państwa.

"Zajmuję się nadzorem nad najpoważniejszymi postępowaniami związanymi z wyłudzeniami podatku VAT, z wyłudzeniami funduszy unijnych, są to także sprawy dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska państwowe" – powiedział prok. Ostrowski. (PAP)

ksi/ godl/