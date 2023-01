Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi Kazimierzowi M. ws. alimentów

Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi Kazimierzowi M. dotyczący uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. "Prokuratura skierowała go do sądu w połowie grudnia" - poinformowała we wtorek PAP rzecznik prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Jak podała Aleksandra Skrzyniarz akt oskarżenia do sądu skierowała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. Kazimierz M. oskarżony został w nim o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony.

We wrześniu 2022 roku warszawski sąd drugiej instancji w sprawie przeciw b. premierowi za niepłacenie alimentów utrzymał decyzję z marca 2021 roku warszawskiego sądu rejonowego.

Sąd uznał, że od sierpnia 2017 do maja 2020 r. z wyjątkiem dwóch miesięcy polityk uchylał się od płacenia nałożonego przez sąd zabezpieczenia alimentacyjnego na czas procesu i później alimentów wyznaczonych przez sąd.

Sprawa została warunkowo umorzona na dwa lata, a b. premier został przez sąd zobowiązany do płacenia w okresie próby alimentów b. żonie Izabeli.

"Okazuje się, że były premier nadal nie wypełnia tego obowiązku" - napisał we wtorek "Super Express", który jako pierwszy poinformował we wtorek o akcie oskarżenia.

Autor: Aleksandra Kuźniar