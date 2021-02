Prokuratura domaga się wstrzymania wykonania stołecznej uchwały śmieciowej

fot. Michał Dyjuk / FORUM

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały śmieciowej Rady Warszawy. Jak podkreślono, w przypadku stwierdzenia nieważności przepisów konieczny mógłby być zwrot nienależnie pobranych opłat.

Chodzi o przyjętą w październiku ubiegłego roku uchwałę, która uzależni wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody. Początkowo nowe przepisy miały wejść w życie w grudniu ubiegłego roku, jednak ten termin przesunięto na kwiecień tego roku.

W listopadzie ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o skierowaniu do sądu administracyjnego skargi na tę uchwałę, w której domaga się stwierdzenia jej nieważności w całości. Zarzuty prokuratury dotyczą m.in. nowej metody ustalenia opłat.

W poniedziałkowym komunikacie prokuratura przekazała, że domaga się wstrzymania wykonania uchwały. "Wnioskiem z dnia 11 lutego 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymanie w całości wykonania zaskarżonej uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15 października 2020 r." - czytamy w komunikacie podpisanym przez rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandrę Skrzyniarz.

Jak wskazano, podstawą tego działania jest przepis Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

"W ocenie prokuratury, w przypadku braku wstrzymania wykonania zaskarżonej Uchwały, dojdzie do sytuacji, w której od mieszkańców m.st Warszawy, których dotyczy kwestionowana uchwała, przez ten czas będą pobierane nieprawidłowo podwyższone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców m.st. Warszawy, a co za tym idzie również adresatów zaskarżonej uchwały, w przypadku jej wejścia w życie, podwyższone opłaty będą pobierane od kilkuset tysięcy osób" - napisano.

Jak podkreślono, taka sytuacja - w momencie stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu prawnego przez sąd, a więc wyeliminowania go z systemu prawnego - "spowoduje konieczność zwrotu nienależnie pobranych opłat mieszkańcom, względnie zaliczenia ich na poczet przyszłych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

"Tym samym opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane przez m.st. Warszawę przez kolejne miesiące zostałyby proporcjonalnie zmniejszone, co mogłoby doprowadzić do pogłębienia się sytuacji braku możliwości samofinansowania systemu gospodarowania odpadami w Warszawie. Stąd też, w przypadku braku wstrzymania wykonania uchwały oraz przystąpienia do pobierania na jej podstawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realnym jest spowodowania trudnych do odwrócenia skutków wynikających z wejścia w życie kwestionowanych przepisów" - napisała prokuratura.

Zgodnie z nowymi przepisami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być naliczana według średniego zużycia wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku. Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza, nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, stawka naliczana będzie według określonego wzoru: liczba mieszkańców x 4 m sześc. wody x 12,73 zł. Zmiany te mają być korzystne dla osób mieszkających w pojedynkę, ale już np. czteroosobowa rodzina może zapłacić ponad 200 zł.

Od 1 marca ubiegłego roku stała miesięczna kwota za odbiór nieczystości segregowanych z domu jednorodzinnego wynosi 94 zł, a z mieszkania w bloku czy kamienicy - 65 zł. W razie niesegregowania śmieci opłata jest dwukrotnie większa.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

