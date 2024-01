Prokurator przetrzymywał akta niewygodnych spraw w garażu? Wydało się przez kierowcę

Szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz latami blokował sprawy dotyczące polityków PiS, a akta niewygodnych spraw przechowywał w garażu - ustaliła "Gazeta Wyborcza".

Teraz, w obawie przed spodziewaną kontrolą z Warszawy, skompromitowany śledczy pospiesznie rozsyła do podległych prokuratur akta spraw, które przez lata blokował - mówi informator gazety. Ziarkiewicz to zaufany człowiek byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej, pod pozorem nadzoru, Ziarkiewicz ściągnął akta do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. I latami nic się z nimi nie działo - pisze "GW".

Przetrzymywanie akt spraw poza gmachem prokuratury jest niezgodne z prawem. Dlatego, gdy kierowca z prokuratury poskarżył się publicznie, że musi parkować służbową mazdę pod chmurką, każdego dnia z rana samochód odśnieżać i zdrapywać lód, bo garaż zastawiony jest aktami spraw, w Lublinie zawrzało.

– Po prostu było ich tak dużo, że nie mieściły się w gabinecie Ziarkiewicza. Osobiście tam byłem i widziałem dziesiątki akt leżące w nieładzie na podłodze. Aż trudno było między nimi się przeciskać – tłumaczy informator "GW".

Więcej na ten temat w czwartkowej "Gazecie Wyborczej".

KWS