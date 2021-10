Projekt znoszący zakaz handlu w niedziele trafił do Senatu

fot. WOLFGANG RATTAY / / Reuters

Projekt ustawy o zniesieniu zakazu handlu w niedziele trafił do Senatu. Zakłada on powrót do stanu sprzed uchwalenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez UC Resarch – ponad połowa Polaków chciałaby móc swobodnie robić zakupy w ostatni dzień tygodnia.

Pomysłodawcą projektu ustawy uchylającej ustawę o zakazie handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni jest prezes Instytutu Myśli Liberalnej – Ryszard Petru. Na konferencji prasowej złożył on projekt na ręce wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Poza wcześniej wymienionymi politykami w konferencji głos zabrali również senator Krzysztof Kwiatkowski oraz dyrektor zarządzający Fundacji wolności Gospodarczej Marek Tatała. Prace nad ustawą będą prowadzone w Senacie.

W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że: „Polska gospodarka potrzebuje mocnego ożywienia po okresie pandemii, która szczególnie silnie odbiła się na sektorze usług, gastronomii, handlu. Ponowne umożliwienie działania handlu w dni wolne od pracy spowoduje większą sprzedaż w placówkach, a co za tym idzie – utrzymanie lub zwiększenie liczby miejsc pracy oraz większą stabilność w działaniu dostawców, którymi w przeważającej większości są polscy producenci z grupy małych i średnich przedsiębiorstw”.

Większość Polaków jest za niedzielami handlowymi

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez UCE Resarch dla Grupy AdRetail, ponad połowa Polaków (54,9 proc.) uważa, że sklepy w niedziele powinny być otwarte. Przeciw temu pomysłowi był co trzeci ankietowany (35,8 proc.). Jeżeli spojrzeć na badania bardziej szczegółowo, to pomysł powrotu do sytuacji sprzed 2018 roku ma najwięcej zwolenników w miastach liczących od 20 do 49 tys. mieszkańców. Tam swój głos „za” niedzielami handlowymi oddało 61,5 proc. osób, natomiast przeciw było 26,5 proc. ankietowanych.

Z przeprowadzonej ankiety przez Bankier.pl wynika, że większość naszych czytelników, która wzięła w niej udział, często korzysta z sklepów otwartych w niedziele. Taką właśnie odpowiedź zaznaczyła co druga osoba (53,24 proc.). Natomiast co piąta osoba nie robi zakupów w drugi dzień weekendu (20,60 proc.). Wśród naszych czytelników są też osoby, które sporadycznie (15,97 proc.) zaglądają do sklepów oraz te, które robią to rzadko (10,19 proc.).

Branża zaspokaja potrzeby klientów

Większość sieci sklepów rozpoczęła współpracę z firmami pocztowymi oraz kurierskimi i otworzyła swoje placówki w niedziele. Jednym z ostatnich sklepów, który postanowił rozszerzyć swoje usługi, jest sklep Netto. Zarządzający decydują się na taki krok pomimo trwających prac legislacyjnych, mających na celu „zamknięcie furtki” sklepom będącym jednocześnie placówkami pocztowymi. Zgodnie z ustawą przegłosowaną przez Sejm, aby móc sprzedawać w niedziele, to dochód z tytułu usług kurierskich powinien wynieść połowę zarobków sklepu.

– Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi, wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że to rozwiązanie pozytywnie wpłynęło na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe – tłumaczy Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR z Lidl Polska