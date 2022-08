Projekt: w przyszłym roku nie przewiduje się wpłaty zysku NBP do budżetu

fot. alexgo.photography / / Shutterstock

W przyszłym roku nie przewiduje się wpłaty zysku Narodowego Banku Polskiego do budżetu państwa - poinformowano w opublikowanym we wtorek uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2023.

"W 2023 r. nie przewiduje się dochodów budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP. Prognoza została przygotowana w oparciu o Plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2022 zatwierdzony uchwałą nr 13/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 grudnia 2021 r." - podano w uzasadnieniu.

Zaznaczono jednocześnie, że wykonanie planowanego wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością.

"Wynika to z probabilistycznego charakteru procesów kształtujących ten wynik, nakładającego ograniczenia występujące na etapie budowy planu, np. w zakresie przyjętych wartości kursu złotego do walut obcych, czy operacji wykonywanych w ramach inwestowania rezerw walutowych oraz prowadzenia polityki pieniężnej. Ponadto poziom wyniku finansowego NBP uzależniony jest od wielu czynników będących poza bezpośrednim wpływem NBP" - dodano.

Narodowy Bank Polski 15 czerwca tego roku dokonał wpłaty 10 mld 425 mln 792,8 tys. zł do budżetu państwa. To 95 proc. zysku wypracowanego przez NBP w 2021 roku, który wyniósł 10 mld 974 mln 518,7 tys. zł.(PAP)

