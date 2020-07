Projekt CPK może pomóc Polsce wyjść z kryzysu

Horała: Odsunięcie w czasie budowy CPK przeciwne polskiej racji stanu

Odsunięcie w czasie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przeciwne polskiej racji stanu i oznacza, że miliardy euro nie trafią do Polski, tylko do innych państw - ocenił w TVP Info wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, odnosząc się do sobotniej wypowiedzi kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.