Programiści PHP wciąż poszukiwani. Mogą liczyć na konsekwentny wzrost zarobków

Olbrzymi popyt na specjalistów IT przekłada się na coraz lepsze warunki zatrudnienia, w tym na bijące kolejne rekordy zarobki. Ich poziom zależy od kilku czynników, w tym technologii. Wciąż duża liczba ofert pracy kierowana jest do programistów PHP.

Choć język programowania PHP liczy już sobie blisko 30 lat, wciąż jest chętnie wykorzystywany przy bardzo zróżnicowanych projektach. To natomiast przekłada się na dobre prognozy dla programistów PHP i gwarancję szybkiego znalezienia pracy lub jej zmiany. Podobnie do innych przedstawicieli branży mogą liczyć na konsekwentny wzrost zarobków i coraz dalej idącą elastyczność zatrudnienia. PHP jest przy tym często wybierane m.in. przez specjalistów innych dziedzin decydujących się na przebranżowienie.

Pracy w PHP nie zabraknie. 10 język programowania świata

Kandydaci rozważający rozpoczęcie kariery w branży IT zwykle zaczynają od wyboru technologii, w której będą pracować. Zasada, którą się kierują, jest prosta: przede wszystkim zwracają uwagę na liczbę realizowanych w nim projektów, co przekłada się na to, jak łatwa i dobrze płatna będzie praca. Programista PHP to ścieżka kariery, która pomimo upływu lat i pojawienia się wielu konkurencyjnych technologii wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem oraz oferuje znaczne możliwości. Zaletą języka jest przy tym stosunkowo niski stopień skomplikowania, dzięki czemu jest przyjazny również dla początkujących osób oraz kandydatów, którzy chcą się przebranżowić.

Według rankingu TIOBE PHP zamyka pierwszą dziesiątkę języków programowania pod względem popularności. Ustępuje w nim między innymi SQL, Assembly Language, JavaScript i Visual Basic. Wyprzedza natomiast chociażby Objective-C, Go, Delphi czy MATLAB. W zestawieniu IEEE Spectrum PHP zajmuje natomiast 8 miejsce pod względem trendu popularności – przed nim uplasowało się między innymi SQL, C#, C++ i JavaScript. PHP zajmuje również siódme miejsce w zestawieniu liczby projektów na platformie GitHub.

Liczba ofert pracy dla programisty PHP rośnie

Jeszcze lepszą informacją dla developerów PHP oraz osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z tym językiem programowania, jest duża liczba trafiających na rynek ofert pracy. Według autorów raportu „Rynek pracy IT w Polsce 2022” przygotowanego przez NextTechnology 13% ze wszystkich przeanalizowanych 112 tysięcy ofert pracy adresowanych do programistów dotyczyło właśnie języka PHP, co pozwoliło zająć mu ósme miejsce. Wyprzedził tak popularne technologie jak React, CSS, Angular, TypeScript czy .NET. W raporcie Inhire „IT Market Snapshot Q1 2022” PHP zajął natomiast szóste miejsce – pojawił się w 6% ofert pracy kierowanych do specjalistów IT. Niewiele większą popularnością (7%) cieszył się C#. Pierwsze miejsce z wynikiem 23% zajął natomiast JavaScript.

Liczne oferty pracy dla programistów PHP wynikają ze znacznej przewagi popytu nad podażą. Liczba specjalistów pracujących w tej technologii jest niewystarczająca i nie pozwala na zaspokojenie wymogów intensywnie rozwijającego się rynku. To natomiast oznacza również atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobre perspektywy na przyszłość.

Ile może zarobić programista PHP? Kolejny wzrost

Nie da się ukryć, że presja płacowa w branży IT jest wyjątkowo silna. Wynika przede wszystkim z bardzo dobrej koniunktury w branży oraz coraz większego zainteresowania ze strony zagranicznych podmiotów, które chętnie sięgają również po polskich programistów. Zarobki potrafią jednak znacząco się różnić w zależności od konkretnej technologii. Na jakie wynagrodzenie może liczyć programista PHP? Praca na tym stanowisku według autorów raportu Inhire oferuje średnie maksymalne widełki w wysokości 17 468 zł. Oznacza to znaczny wzrost (o 4,6%) w stosunku do poprzedniego badania, podsumowującego czwarty kwartał 2021 roku. Pod względem dynamiki wzrostu wynagrodzeń szybciej urosły jedynie pensje w przypadku technologii Scala (10,7%). Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Java (wzrost o 4%). Co ciekawe: w przypadku JavaScript odnotowano spadek maksymalnych widełek w porównywanych okresach o 0,3%, a warunki oferowane programistom C++ pogorszyły się aż o 3%.

Ostateczne zarobki zależą przede wszystkim od doświadczenia komercyjnego. Eksperci technologii PHP mogą liczyć nawet na wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł.

PHP interesuje nowych kandydatów

Duża popularność PHP wynika z jednej strony z wciąż znacznego rozpowszechnienia tego języka w przypadku zróżnicowanych stron i aplikacji internetowych, w tym systemów CMS umożliwiających zarządzanie treścią. Z drugiej natomiast ma na to wpływ stosunkowo niski próg wejścia, dzięki czemu kariera programisty PHP często umożliwia wejście na rynek IT także w przypadku osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia czy nawet rozległej wiedzy technicznej.

Na ten krok, głównie ze względu na bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia i perspektywy, decyduje się coraz więcej osób. Jak wynika z raportu „Praca w IT” zrealizowanego przez Evolution, już co czwarty aktywny zawodowo Polak zastanawia się nad przebranżowieniem i przejściem na rynek IT. Jedynie 32% respondentów deklaruje natomiast, że nie interesuje ich ta branża. Oczywiście najważniejszym argumentem są dobre zarobki – wskazało go 79% uczestników badania. Bardzo istotna jest dla nich jednak również możliwość pracy zdalnej (64% odpowiedzi), szanse na rozwój (60%), uczestniczenie w ciekawych projektach (58%) oraz obcowanie z nowymi technologiami (54%).

Czym zajmuje się programista PHP? Praca jest zróżnicowana

PHP jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia stron internetowych, jednak lista jego zastosowań jest zdecydowanie dłuższa. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się go do przygotowywania rozbudowanych aplikacji webowych oraz systemów zarządzania treścią. O potencjale języka najlepiej świadczą przykłady zrealizowanych dzięki niemu projektów. Należy do nich chociażby Facebook. Firma stworzyła nawet w tym celu własną odmianę języka PHP – Hack. PHP stoi również za sukcesem jednego z najpopularniejszych portali, który odmienił oblicze edukacji, czyli Wikipedii – otwartej i wolnej encyklopedii dostępnej w 329 wersjach językowych. PHP posłużyło do przygotowania silnika m.in. wyszukiwarki Yahoo!, serwisu blogowego Tumblr, platformy Flickr czy narzędzia do e-mail marketingu MailChimp.

Przede wszystkim jednak PHP stało się podstawą platformy Wordpress. Szacuje się, że z tego systemu zarządzania treścią korzysta już ponad 455 milionów stron internetowych na całym świecie. Oznacza to, że ponad jedna trzecia wszystkich stron internetowych jest napędzana tym silnikiem. Co jeszcze ważniejsze: z PHP korzystają również inne popularne CMS-y, takie jak Joomla czy Drupal. Programista PHP posiadający doświadczenie z SQL z łatwością może wobec tego znaleźć zatrudnienie związane z przygotowywaniem stron internetowych wykorzystujących ich potencjał oraz opracowywaniem np. dodatków i rozszerzeń. Wiele z nich znajduje zastosowanie chociażby w rozwijającym się w niezwykle szybkim tempie sektorze e-commerce, więc pracy dla programistów PHP z pewnością nie zabraknie.

Coraz więcej ofert z pracą zdalną

Branża IT należy do grona liderów zmian. Wyznacza również standardy dotyczące zatrudnienia dla innych sektorów rynku. Praca zdalna, która w wielu przypadkach była nowością wprowadzoną w związku z wybuchem pandemii COVID-19, obecnie jest już standardem. Jak wynika z raportu „IT Market Snapshot”, udział ofert pracy zakładających możliwość pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin sukcesywnie rośnie. W pierwszym kwartale 2022 roku taką informację zawierało aż 73% ogłoszeń. Oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 roku. W relacji rok do roku mowa natomiast o wzroście wynoszącym aż 27 p.p.

Sukcesywnie rośnie również liczba pojawiających się ofert pracy. Osoby planujące przebranżowienie lub dopiero rozpoczynające karierę w branży IT nie powinny więc obawiać się, że prosperity niedługo się skończy. W ciągu jednego kwartału opublikowano ponad 26 tys. ogłoszeń kierowanych do specjalistów IT, co oznacza 10% wzrost w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 roku. Nie zabraknie również pracy dla juniorów. Wejście na rynek nie powinno być wobec tego trudne. Z analizy ofert wynika, że niemal połowa z nich adresowana jest do midów, a więc specjalistów posiadających przeważnie od dwóch do czterech lat doświadczenia. Pozycji seniorskich dotyczy 38,67% ogłoszeń o pracę, natomiast 11,52% ofert jest kierowanych do juniorów. Z badania Inhire wynika, że przeciętnie junior, który decyduje się na podjęcie zatrudnienia w formule zdalnej, może liczyć już na 10 557 zł. Co ciekawe, mniejsze środki (9585 zł) otrzyma w przypadku pracy stacjonarnej.