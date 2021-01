"Programista 15k"? Średnio 12,3 tys. dla specjalistów ze średnim doświadczeniem

fot. F8 studio / Shutterstock

12,4 tys. brutto na umowie o pracę i 11,1 tys. netto na umowie B2B, tyle wynoszą średnie wynagrodzenia specjalistów średniego szczebla w IT. Seniorzy mogą liczyć na stawki powyżej 16 tys. zł, a juniorzy - około 6 tys. złotych.

Jak wynika z nowego badania przygotowanego przez Justjoin.it, najczęściej odwiedzanymi przez użytkowników ofertami są te dotyczące technologii JavaScript. Popularne są również oferty dla osób znających Javę (12,27 proc.) oraz dla testerów (10,84 proc.).

Wynagrodzenia w IT zaczynają się według raportu od 6100 zł netto na B2B dla juniorów, niecałe 7 tys. zł brutto na umowie o pracę, dla osób ze średnim doświadczeniem: 11,1 tys. zł netto B2B i 12,4 tys. zł na umowie o pracę, a w przypadku najwyższego stopnia wtajemniczenia - 16,1 tys. zł netto dla B2B oraz 16,7 tys. dla osób zatrudnionych na etacie.

- Śledząc trendy na rynku, w czołówce utrzymują się Java, C# oraz Java Script. Potencjalni kandydaci, z którymi rozmawiamy w Randstad, jako formę zatrudnienia preferują B2B, a ich stawki pokrywają się z analizą przeprowadzoną przez JustJoin IT. Stawki dla kandydatów na stanowisku senior oscylują w granicach od 18 do ponad 20 tys. zł netto - mówi o wynagrodzeniach w Warszawie Paulina Czerwińska, senior IT recruiter z Randstad.

Jak czytamy w raporcie JustJoin IT, pandemia koronawirusa wpłynęła również na kwestie wynagradzania. Choć tendencja określana jest jako stabilna na wszystkich stopniach zaawansowania, to widać lekki spadek wynoszący 460 zł na przestrzeni roku w przypadku "midów" pracujących na B2B.

Przypomnijmy, że według danych No Fluff Jobs, najbardziej cenione są specjalizacje (nawet 21 tys. zł plus VAT) oraz Business Intelligence (20,8 tys. plus VAT), jeśli mowa o pierwszym półroczu 2020 roku. Wysokie zarobki były również dla specjalistów Backend, Mobile, DevOps oraz analityków biznesowych, gdzie mediany wynagrodzeń wynosiły do 18 tys. zł plus VAT. Najmniej otrzymywali natomiast pracownicy działów support (7-10,4 tys. zł plus VAT) i UX (8-11 tys. zł plus VAT).

