Program zachęcania do powrotu z emigracji ruszy od nowego roku

Sarnowski: Programy ściągania pracowników z emigracji przyniosły w innych krajach sukcesy

Dziesiątki tysięcy powrotów z emigracji to według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego zanotowane we Włoszech i Portugalii efekty programów zachęcających pracowników do powrotu z emigracji. MF proponuje inicjatywę tego typu - „Program Repatriacji Kapitału”.