Program szczepień. Ponad 127 tys. osiemdziesięciolatków, prawie pół miliona zgłoszeń od pozostałych

Do tej pory zarejestrowało się na szczepienia przeciw Covid-19 127 tys. 796 seniorów powyżej 80. roku życia - poinformował w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że o północy z czwartku na piątek rozpoczęła się centralna rejestracja na szczepienia dla seniorów powyżej 80. roku życia. Dodał, że rejestrować można się poprzez infolinię, w punkcie szczepień i za pośrednictwem internetowego konta pacjenta.

Poinformował, że na infolinię w ciągu pierwszych 90 min zadzwoniono ponad 84 tys. razy, a w ciągu godziny stronę internetową, na której można się rejestrować, odwiedzono 1 mln razy.

"Do tej pory, do tego momentu zarejestrowało się 127 tys. 796 seniorów powyżej 80. roku życia" - poinformował Dworczyk.

Do piątku przed południem Polacy przesłali 474 tys. zgłoszeń chęci zaszczepienia się przeciw Covid-19, prawie 377 tys. zgłoszeń zostało już potwierdzonych przez osoby zainteresowane - powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk przekazał na konferencji prasowej, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zgłaszania gotowości do zaszczepienia przeciw Covid-19.

"Do tej pory przesłano 474 tys. zgłoszeń i prawie już 377 tys. zostało potwierdzonych przez kliknięcie w specjalny link wysyłany przez system do zgłaszającego się jako osoby gotowej do przyjęcia szczepienia" - poinformował Dworczyk.

System już bez błędów

System zgłaszania swojej gotowości do zaszczepienia i zapisów, na początku, tuż po północy nie zadziałał, ale ok. 1 w nocy już przywrócono jego pełną funkcjonalność i ten formularz do tej pory bez przeszkód działa - powiedział w piątek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk na konferencji prasowej nawiązał do sytuacji związanej z działaniem systemu informatycznego w pierwszych godzinach działania sytemu zgłaszania się do szczepień.

"Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie obyło się w czasie startu całego centralnego kalendarza bez pewnych problemów. Ze względów technicznych i ze względu na duże zainteresowanie i dużą liczbę zapytań wysyłanych z sytemu, o ile system rejestracji działał od północy i można było rejestrować się bez przerwy - wprawdzie system zwolnił, ale strona cały czas działała - o tyle system zgłaszania swojej gotowości i zapisów na początku, tuż po północy nie zadziałał" - powiedział szef KPRM.

Jak poinformował, było to wywołane "problemem technicznym" i bardzo dużą ilością zapytań przesyłanych przez system. "Mniej więcej po 20 minutach udało nam się uruchomić formularz zgłoszeniowy pod nowym adresem, a ok. 1 w nocy już przywróciliśmy pełną funkcjonalność systemu i ten formularz do tej pory bez przeszkód działa" - powiedział.

Dworczyk podkreślił, że jako, iż jest to "wielka operacja teleinformatyczna", to taka sytuacja mogła się wydarzyć i miała miejsce, o czym trzeba uczciwie mówić. "Najważniejsze, że udało nam się tę sytuację szybko opanować" - podkreślił szef KPRM.

Transport do punktu szczepień lub przyjazd zespołu mobilnego można zamówić telefonicznie

Potrzebę transportu do punktu szczepień lub przyjazdu zespołu mobilnego można zamówić za pośrednictwem infolinii, a także w gminach pod specjalnym telefonem udostępnionym przez samorząd - poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk.

Minister został zapytany w piątek na konferencji prasowej o punkty szczepień, które już są przeciążone i "odsyłają chętnych z kwitkiem".

Dworczyk zwracał uwagę, że mapa punktów szczepień i zapotrzebowania na szczepionki w tej chwili kształtuje się i do 25 stycznia - kiedy rozpoczną się szczepienia grupy pierwszej - jeszcze będzie się kształtowała. "Potem ona i tak będzie jeszcze uzupełniana. To jest sprawa oczywista, że będziemy dopasowywać liczbę dostarczanych szczepionek do zamówień" - mówił.

Zapewnił, że nie ma takiej możliwości, żeby do miejscowości, w której jest mniej osób potrzebujących, trafiło więcej szczepionek i tym samym nie trafiło do gminy, gdzie tych potrzebujących jest więcej.

Przypomniał, że aby szczepionki trafiły do danego punktu, ten punkt musi złożyć zapotrzebowanie. "Jeżeli jakiś punkt nie składa tego zapotrzebowania w systemie SDS, to wiemy, że ta pula jest wolna i można ją przenieść do punktu, gdzie zapotrzebowanie jest większe. Elastycznie będziemy do tej kwestii podchodzić" - podkreślił Dworczyk.

Zaznaczył, że to, co dziś nas ogranicza, to liczba szczepionek, które trafiają do Polski w ramach unijnego mechanizmu. "Jeżeli tylko liczba tych szczepionek się zwiększy, wtedy też zmniejszy się problem z dostępnością w różnych częściach Polski w punktach szczepień do tego preparatu" - dodał.

Szef KPRM był również pytany o to, jak zasygnalizować, że trzeba przyjechać do pacjenta np. z niepełnosprawnością, aby go zaszczepić.

Dworczyk mówił, że transport do punktu szczepień można zamówić za pośrednictwem infolinii, a także w gminach pod specjalnym telefonem udostępnionym przez samorząd. "W bardzo wielu gminach Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna we współpracy z gminami organizuje dowóz pacjentów do punktów szczepień" - podkreślił.

"Są też osoby, do których musi pojechać zespół mobilny. W większości punktów szczepień są takie zespoły mobilne, które mogą do leżącego pacjenta dojechać" - oświadczył.

Dworczyk został też zapytany o zapisy na szczepienia osób będących w kryzysie bezdomności. Jak mówił, każdy pełnoletni obywatel - niezależnie od tego, czy jest ubezpieczony, czy nie, czy ma adres zameldowania, czy nie - może się zgłosić za pośrednictwem trzech kanałów na szczepienie.

W 30 szpitalach tymczasowych uruchomiono możliwość szczepień

Do północy w czwartek terminy szczepień w centralnym kalendarzu wprowadziło 4 787 punktów w całej Polsce, dla tych punktów uruchomiono rejestrację; wystawiono ponad 1,5 mln terminów od 25 stycznia do końca marca - poinformował Michał Dworczyk. Możliwość szczepień uruchomiono w 30 szpitalach tymczasowych.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że w czwartek do północy terminy szczepień w centralnym kalendarzu wystawiło 4 787 punktów w całej Polsce i właśnie dla tych punktów uruchomiona została rejestracja. Jak przekazał, wystawionych terminów było ponad 1,5 mln - od 25 stycznia do końca marca.

"Planowaliśmy, że będzie to około 6 tys. punktów i około 2 mln terminów. Wczoraj okazało się, że część punktów - co przedstawiono nam rano, chodzi w szczególności o POZ-y - powiedziała, że nie zdąży do wieczora wystawić swoich kalendarzy. Dodatkowo nastąpiła mniej więcej godzinna przerwa w dostępie do centralnego kalendarza do ładowania terminów, ponieważ bardzo dużo punktów szczepień jedocześnie starało się wprowadzać terminy dla pacjentów" - wyjaśniał Dworczyk.

W konsekwencji - poinformował - został uruchomiony "wariant B", czyli w 30 szpitalach tymczasowych w największych miastach uruchomiono kilkaset tysięcy dodatkowych terminów. "Dla tych POZ-ów, które są w programie szczepień, a które nie zdążyły wczoraj zgłosić swojego kalendarza, wydłużyliśmy termin zgłoszeń. Do 25 stycznia liczba tych punktów, wierzymy, że w sposób znaczący się zwiększy, a liczba terminów dobije do 2 mln" - dodał szef KPRM.

