Program dofinansowania do zakupu samochodu będzie bezterminowy

Należąca do PKO BP platforma Automarket planuje otworzyć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży Należąca do grupy PKO BP platforma internetowa do zakupu samochodów Automarket w ciągu trzech lat swojej działalności sprzedała ponad 10 tys. samochodów i do końca 2023 roku chce sprzedać 4,5 tys. aut. Platforma w ciągu roku planuje otworzyć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży - poinformował PKO Leasing w komunikacie.