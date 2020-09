Program dobrowolnych odejść w Poczcie Polskiej

fot. Włodzimierz Wasyluk / FORUM

Poczta Polska rusza z programem dobrowolnych odejść ze spółki. Będzie on skierowany do pracowników administracji oraz tych, którzy posiadają podwójne źródło dochodów (np. świadczenia emerytalne).

Jak podaje TVN24 Biznes, Justyna Siwek rzecznika prasowa Poczty Polskiej poinformowała o uruchomieniu programu dobrowolnych odejść ze spółki w tym roku.

"Pracodawca zwrócił się z prośbą o opinię do organizacji związkowych na temat tego projektu, a organizacje związkowe mają go zaopiniować do 5 października. Wówczas dopiero zostaną podjęte decyzje o ostatecznym kształcie i zasadach programu", podaje Poczta Polska w komunikacie przesłanym TVN24 Biznes.

Jak podaje rzeczniczka Poczty Polskiej, spółka dotkliwie odczuła skutki pandemii. "Spowodowany przez tę sytuację spadek liczby nadawanych przesyłek listowych jest około dwukrotnie większy od zakładanego. W pierwszym półroczu tego roku wolumen usług listowych i przesyłek reklamowych zmniejszył się łącznie o blisko 22 proc., podczaspodczas gdy szacunki zakładały ok. 10-procentowy spadek roczny w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poczta odczuła w efekcie znaczny spadek przychodów", podała w rozmowie z redakcją.

WS