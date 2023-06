1500+ dla seniorów. Niektórzy emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze

Wyższe świadczenie "Mama 4 plus". Wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura Od marca świadczenie z programu "Mama 4 plus" jest wyższe i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce świadczenie z programu otrzymuje około 66 tys. osób.