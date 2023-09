Program KO: Wyższa kwota wolna od podatku, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, urlop dla przedsiębiorców i nowe ministerstwo

W południe w Tarnowie rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni", podczas której przedstawiane są najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem szefa PO Donalda Tuska.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni; oznacza to, że każdy emeryt z emeryturą do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego - powiedział w sobotę szef PO Donald Tusk, przedstawiając program wyborczy tej partii.

"Te 100 konkretów doprowadzi do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. (...) Mówimy tu o kwocie wolnej do podatku podniesionej do 60 tys. zł. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni, oznacza, że w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego, a ci, którzy mają emerytury wyższe, zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy" - ogłosił Tusk

Jak podkreślił, "każdy pracujący, który zarabia do 6 tys. zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego". "A ten, kto zarabia powyżej 6 tys., zł będzie płacił wyraźnie niższy niż dzisiaj podatek od dochodów" - zadeklarował lider PO.

Tusk zapowiedział też, że jego rząd w ciągu pierwszych 100 dni wprowadzi przepis zgodnie, z którym za zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika zapłaci ZUS, a nie przedsiębiorca. "W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy samozatrudnionego. Kto prowadzi drobną firmą, też ma prawo do kilku tygodni wypoczynku" - powiedział szef PO.

Zapowiedział też wprowadzenie podatku kasowego. "Zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy faktura będzie zapłacona" - podkreślił Tusk.

In vitro i podwyżki dla nauczycieli

W ciągu pierwszych 100 dni przywrócimy pełne państwowe finansowanie in vitro; każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie i bezpłatnych badań prenatalnych - mówił w sobotę szef PO Donald Tusk. Zapowiedział też podwyżki dla nauczycieli.

"Polskie kobiety będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc, lojalność ze strony państwa, szpitala. Każda kobieta będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. I to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie" - mówił.

Lider PO zapowiedział również przywrócenie pełnego państwowego finansowania procedury zapłodnienia in vitro. "Dla tysięcy polskich rodzin, dla tys. polskich małżeństw marzenie o dziecku, o pełnej rodzinie przestanie być tylko marzeniem, stanie się faktem" - mówił.

Kolejny konkret to zapowiedź podwyżek dla nauczycieli. "W ciągu pierwszy 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do (wynagrodzenia) zasadniczego minimum 1,5 tys. zł, co znaczy 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli" - zaznaczył.

Kolejny przedstawiony przez Tuska konkret dotyczy obniżenia podatku VAT w branży beauty. "Chcę powiedzieć, że w ciągu 100 dni doprowadzimy do tego, że w branży beauty będzie obowiązywał taki VAT, jak w salonach fryzjerskich, czyli 8 porc., a nie 23" - zapewnił.

Szef PO zapowiedział też podjęcie konkretnych decyzji, które zwolnią z XIX-wiecznego - jak mówił - obowiązku odrabiania prac domowych.

W kolejnym punkcie zapowiedział, że do końca roku budżetówka otrzyma 20 proc. rekompensaty "za drożyznę, za inflację".

Dodał, że jeśli w Polsce znowu nastanie rząd odpowiedzialny, który wie na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. "Wiecie z czego można sfinansować ten program +100 konkretów na 100 dni+? Z uczciwości, kompetencji, dobrej reputacji przyszłego rządu. 12 razy więcej kosztuje nas kancelaria premiera Morawieckiego niż kancelaria premiera, kiedy ja byłem premierem - mówił.

"My dlatego musimy wygrać te wybory, nie dlatego, że część z was chce być posłanką, czy senatorem. Nie, nie dlatego, że ja muszę wrócić do jakichś urzędów państwowych. My musimy zrobić to dla tych ludzi. Jesteśmy tylko wykonawcami ich marzenia, ich pragnień. Oni nas wynajęli. Polki i Polacy wynajęli was, mnie do wygrania dla nich, dla +100 konkretów na 100 dni+" - powiedział.

Rewolucja klimatyczna i edukacja

Młode pokolenie wymaga od nas, żeby mówić o katastrofie klimatycznej. Tutaj potrzebna jest totalna rewolucja. Możemy to zrobić z poszanowaniem Śląska, tworząc supernowoczesne miejsca pracy - podkreślił prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy postawił pytanie, co dzieci i wnuki będą miały z pracy ich rodziców i dziadków, ze zdobytego wykształcenia, "jeżeli planeta spłonie, jeżeli będziemy musieli się bić o dostęp do wody". "O tym trzeba mówić dokładnie w tych kategoriach. Tego od nas wymaga młode pokolenie. Tutaj nie ma drogi na skróty. Tutaj potrzebna jest totalna rewolucja" - powiedział.

"My to możemy zrobić z poszanowaniem Śląska i jego tradycji. My to możemy zrobić tak, żeby tworzyć supernowoczesne miejsca pracy. My to możemy zrobić tak, żeby przeprowadzić tak, żeby doprowadzić do całkowitej zmiany polskiej gospodarki" - oświadczył Trzaskowski.

Inną kwestią, o której mówił wiceszef PO, była edukacja. Zwracał uwagę, że młodzi chcą, aby szkoła była nowoczesna. Wskazywał, że powinna uczyć nowych umiejętności, np. rozróżniania tego, co jest prawdziwą informacją, a co nieprawdziwą, konsekwencji publikowania treści w sieci, podejmowania ryzyka, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej. Dodał, że mogłaby też nagradzać nie tylko za dobry wynik, lecz także za ciekawy sposób rozumowania.

Trzecią sprawą, omówioną przez Trzaskowskiego, była transformacja państwa, na którą przewidziane są pieniądze z unijnego funduszu odbudowy.

"Tam jest odpowiedź na większość wyzwań, o których mówimy: żeby gospodarka była nowoczesna, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby było jak najmniej ograniczeń, żeby było jak najmniej uznaniowości, żeby właśnie można było przeprowadzić transformację energetyczną. Tam są na to miliardy. Żeby móc inwestować w edukację, żeby móc inwestować w cyfrowe rozwiązania, żeby móc walczyć z odrzuceniem transportowym" - mówił wiceszef PO.

Według niego, młodzi ludzie chcą, aby "w Unii Europejskiej Polska znaczyła tyle, ile powinna". "Ci młodzi ludzie, nasza przyszłość, oni nie mają żadnych kompleksów, nie mają paranoi, oni nie chcą się wstydzić i chcą mieć perspektywy na przyszłość" - dodał.

W planach nowe ministerstwo

Zlokalizujemy na Śląsku nowe ministerstwo, ministerstwo przemysłu - zapowiedział w sobotę podczas konwencji szef klubu KO Borys Budka. Koalicja Obywatelska zapowiada też zakończenie z wycinką lasów i oczyszczenie polskich rzek.

Podczas sobotniej konwencji KO "100 konkretów na 100 dni" Borys Budka powiedział, że jego formacja połączy potencjał polskich przedsiębiorców, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych. "A centrum, w którym to się odbędzie, to będzie Śląsk. Bo właśnie na Śląsku zlokalizujemy nowe ministerstwo, ministerstwo przemysłu" - powiedział polityk.

O propozycjach wyborczych KO dotyczących energetyki mówiła także posłanka Urszula Zielińska z Zielonych. "Musimy uratować polskie lasy, bo PiS i Suwerenna Polską tną lasy dzisiaj na potęgę (...) Dlatego my wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo polskie lasy z wycinek i je ochronimy dla przyszłych pokoleń" - mówiła.

Zwróciła przy tym uwagę na sytuację meblarzy. "Ale kiedy polskie lasy są cięte na potęgę, to polscy meblarze nie mogą znaleźć drewna na polskim ryku. Skończymy z tym. Polscy przedsiębiorcy będą mieli pierwszeństwo na polskim rynku drewna. O nich zadbamy" - powiedziała Zielińska.

Zapowiedziała też, że KO oczyści polskie rzeki. "Nie dopuścimy do tego, żeby ścieki płynęły tam w sposób niekontrolowany. Bo rzeki to nie ścieki. Rzeki muszą być czyste i bezpieczne" - podkreśliła.

Jak dodała, KO wdroży też plan oczyszczenia i rewitalizacji Odry. Taki, po którym katastrofa na Odrze już nigdy sienie powtórzy" - powiedziała.

Dodatkowe propozycje programowe Koalicji Obywatelskiej:

- podniesienie wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. - nie mniej niż 1.500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela; wprowadzenie stałego systemu automatycznej rewaloryzacji;

- wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc.;

- w ramach programu "Aktywna mama" wypłata 1.500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. "babciowe";

- zniesienie zakazu handlu w niedziele, przy czym każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne;

autorzy: Mateusz Mikowski, Daria Kania, Rafał Grzyb, Marcin Chomiuk, Agnieszka Ziemska

