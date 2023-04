Program Dobrowolnych Nabyć CPK. Spółka kupiła 555 ha ziemi

Program Dobrowolnych Przejęć spółki Centralny Port Komunikacyjny notuje pierwsze sukcesy. Zakupiono ok. 555 ha od mieszkańców, których nieruchomości leżą na terenach pod przyszłe lotnisko - przekazał PAP rzecznik spółki Konrad Majszyk. Do projektu zgłosiło się ponad 1100 właścicieli - dodał.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zakończyła w piątek etap przyjmowania zgłoszeń do Programu Dobrowolnych Nabyć od mieszkańców, którzy chcieli sprzedać nieruchomości położone na obszarze przyszłego lotniska.

"Z najnowszych dostępnych danych wynika, że spółka kupiła już ponad 555 ha. W sumie do projektu zgłosiło się ponad 1100 właścicieli posiadających ponad 3200 ha" - przekazał Majszyk. Zaznaczył, że dokładne dane spółka poda po Wielkanocy.

Majszyk przekazał, że w dalszej kolejności uruchomiony zostanie, analogiczny do PDN, program dotyczący inwestycji kolejowych CPK. Dotyczy to np. terenów na trasie Warszawa - Łódź, która ma być uruchamiana jednocześnie z pierwszym etapem lotniska, czy na trasie Łódź - Wrocław. W dalszej kolejności np. Katowice - Ostrawa, gdzie już jest zainteresowanie mieszkańców tym rozwiązaniem.

Jak zapowiedział, o szczegółowych planach dotyczących dobrowolnego wykupu nieruchomości mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się w środę, 12 kwietnia, o godz. 16. Wówczas planowany jest kolejny webinar, czyli spotkanie z przedstawicielami CPK.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

CPK 2/3 terenu chce pozyskać dobrowolnie

Rzecznik podkreślił, że celem spółki było pozyskanie przynajmniej 2/3 terenu przyszłego lotniska w formie transakcji dobrowolnych. "Dzięki szybkiemu tempu wykupów pułap ten zostanie osiągnięty znacząco przed czasem. To m.in. dlatego na terenie projektowanego lotniska ruszyły już rozbiórki. Prace zostały zakończone dotychczas na pięciu nieruchomościach, a wprowadziliśmy wykonawcę na 13 kolejnych (łącznie to ok. 50 budynków)" - wskazał. Dodał, że w tym roku na terenie lotniska ruszą przygotowawcze prace budowlane, m.in. geologiczne i archeologiczne. O szczegółach spółka będzie informować.

Spółka tłumaczy, że właściciele nowszych zabudowań częściej decydują się na możliwość sprzedaży nieruchomości z bonusami finansowymi (+20 proc. wartości rynkowej do gruntów i +40 proc. do zabudowań, np. domów). Rolnikom chcącym dalej uprawiać ziemię spółka CPK proponuje zaś m.in. grunty zamienne. Dla kredytobiorców CPK oferuje tzw. rekompensaty kredytowe.

Mieszkańcom proponuje się pomoc

Mieszkańcy obszaru przyszłego lotniska, a w dalszej kolejności terenów poza nim, mogą skorzystać np. ze zorganizowanej i sfinansowanej przez CPK przeprowadzki oraz z konsultacji z doradcą zawodowym i szkoleń. Z takich konsultacji skorzystało dotychczas 60 osób.

"Właściciele nieruchomości mogą decydować się na wybór nieruchomości zamiennych, których CPK ma do zaoferowania ponad 600 ha, a z których znaczna część zlokalizowana jest w promieniu 100 km od lotniska" - powiedział. Dodał, że działki te znajdują się w zasobach Skarbu Państwa, w tym: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lasów Państwowych, Agencji Mienia Wojskowego, Krajowego Zasobu Nieruchomości, starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/