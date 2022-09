Program "Czyste powietrze". Przyjęto 0,5 mln wniosków, wypłacono 3,5 mld zł

fot. Robert Wozniak / /

500 tys. wniosków przyjęto dotychczas do realizacji w ramach programu "Czyste powietrze", wypłacono 3,5 mld zł bezzwrotnych dotacji na wymianę źródeł ciepła.

Poinformował o tym podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Mysłowicach pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste powietrze" i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski.

"500 tys. wniosków w ciągu 4 lat trwania programu to ogromny sukces” – ocenił w poniedziałek w Mysłowicach powołany w tym miesiącu pełnomocnik.

Paweł Mirowski zaznaczył, że umowy z beneficjentami programu zawarto już na kwotę prawie 7,4 mld zł, mają oni jednak na zrealizowanie określonych w umowach zadań od 30 do 36 miesięcy. Poinformował też, że udział w programie bierze 83 proc. polskich gmin – 2063 na 2477. To za pośrednictwem gmin pieniądze trafiają do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie w swoim domu inwestycji przewidzianych w programie.

Budżet zainaugurowanego 4 lata temu rządowego programu "Czyste powietrze" to 103 mld zł. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przede wszystkim wymiana tzw. kopciuchów. Środki w programie podzielone są na 2 strumienie – 63 mld zł są przeznaczone na bezzwrotne dotacje, a 40 mld zł – to oferowane przez banki kredyty z dopłatą do spłaty części kapitału.

Program ma się zakończyć 30 września 2029 roku, przy czym zobowiązania finansowe w jego ramach mogą być zaciągane do końca 2027 r. Według założeń pozwoli się pozbyć 3 mln przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów. Ma to ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.

"Opłaca się zainwestować we własny dom, nie tylko ze względu na jakość powietrza, ale też ogromne oszczędności energii, co jest istotne zwłaszcza w obecnych realiach" – podkreślił w poniedziałek Paweł Mirowski.

autorka: Anna Gumułka