Program Antykryzysowy: Zdalnie na kwarantannie

Co wolno pracownikowi w czasie kwarantanny i po niej? Jakie obowiązki ma pracownik, a jakie pracodawca? Czy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o kwarantannie lub izolacji? Czy w czasie kwarantanny pracownik ma obowiązek pracować? Czy pracodawca może skierować pracownika na test na obecność wirusa? Kto za taki test wtedy płaci? I czy pracownik ma prawo odmówić jego wykonania? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Pracownik, który czuje się dobrze i uzyska zgodę pracodawcy, może wykonywać pracę w formie zdalnej. Nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, żeby zachował prawo do pełnego wynagrodzenia i nie korzystał z wynagrodzenia chorobowego, czy zasiłku chorobowego. Jeżeli dobrze się czujemy, informujemy pracodawcę, że jesteśmy na kwarantannie i jeżeli są ku temu warunki, to może on wyrazić zgodę, że czas izolacji czy kwarantanny spędzimy pracując - Ewelina Czechowicz, prawniczka, autorka artykułów na Bankier.pl i PIT.pl.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy również w wersji podcastowej.