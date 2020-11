Program Antykryzysowy: Rok bez fajerwerków

Bankier.tv

Dużo mówi się o skutkach pandemii COVID-19 w kontekście branży eventowej, ale kryzys dotknął również związaną z nią branżę pirotechniczną. I o tym rozmawiamy w najnowszym Podcaście Antykryzysowym.

Odwołane festiwale, koncerty i inne wydarzenia, podczas których miały odbywać się pokazy pirotechniczne - to mocno wpłynęło na sytuację branży w tym roku. Teraz firmy zajmujące się handlem fajerwerkami największe nadzieje pokładają w sprzedaży detalicznej w okresie świąteczno-noworocznym.

- Ok. 70 proc. obrotów branża ma właśnie w sezonie letnim. Głównie są to obroty związane z eksportem fajerwerków oraz wykonywaniem pokazów pirotechnicznych na różnego rodzaju imprezach miejskich, na imprezach prywatnych, firmowych itd. Niestety pandemia dotknęła całą Europę, w związku z powyższym np. nie odbyły się pokazy, które się z reguły odbywają 14 lipca we Francji. Francja jest bardzo dużym rynkiem dla polskich firm. I tam np. jeden z naszych klientów samego 14 lipca wykonuje ok. 40 pokazów. W tym roku miał dwa takie pokazy. W innych krajach sytuacja jest podobna. W związku z powyższym średnie obroty branży wynikające z eksportu spadły praktycznie o 90 proc. Spadły również obroty związane z wykonywaniem pokazów pirotechnicznych w kraju. Te pokazy też się nie odbyły - mówi Magdalena Rytel-Kuc, prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy również w wersji podcastowej.