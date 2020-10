Program Antykryzysowy: Przesyłki paliwem dla taksówkarzy

Program Antykryzysowy: Kupujemy tylko to, co niezbędne

Dziś pobuszujemy trochę po sklepowych półkach i porozmawiamy o tym, jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków w czasie pandemii COVID-19. Jak robiliśmy zakupy? Co kupowaliśmy? Co decydowało o wyborze sklepu? Jak pandemia odbiła się na naszej sytuacji finansowej i jak zmieniła nasze podejście do wydatków?