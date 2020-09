Program Antykryzysowy: Piwo z dostawą do domu

Bankier.tv

Jak browary rzemieślnicze poradziły sobie z pandemią? Jak wyglądał sezon wakacyjny w branży piwowarskiej? Czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach? I na ile popularne stało się zamawianie piwa z dostawą do domu? O tym w najnowszym Program Antykryzysowy opowie Tomasz Brzostowski, założyciel Browaru Brodacz.

- Brodacz istnieje już pięć lat, więc tyle zajmuję się branżą piw rzemieślniczych i doszedłem do wniosku, że wygląda ona w tej chwili zupełnie inaczej niż te kilka lat temu. Generalnie branża rozwija się dobrze i to widać. Jest znacznie więcej miejsc, w których piwa rzemieślnicze są dostępne. Już mało kto patrzy na te produkty jak na coś ekstrawaganckiego, wymysł hipsterów, tymczasową modę, tylko coraz bardziej jest to traktowane jako coś, co musi być dostępne zarówno w sklepach spożywczych, jak i w gastronomii. I to bardzo cieszy - mówi Tomasz Brzostowski, założyciel Browaru Brodacz.

- Jak tylko dowiedziałem się o tym, że planowany jest lockdown, który mieliśmy w marcu, to doszedłem do wniosku, że wszyscy moglibyśmy na najbliższe pół roku zamrozić swoje biznesy, bo tak to się mniej więcej zapowiadało. Natomiast był okres mniej więcej trzech miesięcy, do połowy czerwca, gdzie bardzo wyraźnie zaznaczony był spadek przychodów w całej branży. I to nie jest tak, że to dotknęło tylko niektóre browary, to w zasadzie dotknęło wszystkich browarników, łącznie z tymi dużymi. Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych wyliczyło wśród swoich członków, że ten okres, rok do roku, to był spadek około 35 proc. w przychodach - dodaje Brzostowski

