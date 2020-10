Program Antykryzysowy: Niehandlowe centra handlowe?

Bankier.tv

Jak radzą sobie centra handlowe w czasie pandemii? O ile spadły ich obroty? Które galerie ucierpiały najbardziej? Jak zmieniły się nasze wizyty w nich i podejście do zakupów i jak wprowadzanie kolejnych obostrzeń może na te centra handlowe wpłynąć? O tym wszystkim będzie w dzisiejszym Programie Antykryzysowym, a opowie o tym Dominik Wojdat, Senior Manager, Grupa Doradztwa Rynku Nieruchomości EY Polska.

- W samym okresie lockdownu rzeczywiście obserwowaliśmy bardzo duże spadki odwiedzalności centrów handlowych, co nie jest pewnie dla nikogo zaskoczeniem. Wtedy była ona na poziomie ok. 20 proc. tej odwiedzalności z początku roku. W miarę odmrażania gospodarki, otwierania też centrów handlowych, obserwowaliśmy jej wzrost. W maju mówiliśmy o ok. 60 proc. odwiedzalności, a w sierpniu było to osiemdziesiąt kilka procent tego poziomu z początku roku - mówi Dominik Wojdat, Senior Manager, Grupa Doradztwa Rynku Nieruchomości EY Polska

- We wrześniu mieliśmy do czynienia z ok. 5 proc. spadkiem odwiedzalności centrów handlowych w porównaniu do sierpnia. Z kolei znowu w pierwszych dwóch tygodniach października mówimy o kolejnych 5 proc. spadku średnio w porównaniu z dwoma pierwszymi tygodniami września. Zobaczymy, jak sytuacja będzie kształtowała się w najbliższym czasie - dodaje Dominik Wojdat.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w wersji podcastowej.

JS