Program Antykryzysowy: Lockdown nakręca płatności elektroniczne

Jak pandemia i rozwój e-commercu wpłynęły rynek płatności cyfrowych? O ile wzrosła liczba transakcji? Ilu nowych klientów przybyło? I jak ten rynek będzie się rozwijał? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Wybuch pandemii przyspieszył transformację i zmianę preferencji klientów w kierunku zakupów i płatności online. Pierwszym takim czynnikiem jest na pewno lockdown, czyli znaczące ograniczenie możliwość dokonywania transakcji w świecie rzeczywistym. Drugi czynnik to na pewno ten „social distance”, który jest z nami od dłuższego czasu i zapewne jeszcze długo pozostanie, który z kolei powoduje przyspieszenie tej transformacji do zakupów internetowych, ale również przyspiesza zmiany w kierunku wyboru metod płatności na płatności elektroniczne i co za tym idzie, ogranicza również płatności za pobraniem - mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, prezes PayU.

- Obserwujemy podobne tendencje na wszystkich rynkach, na których działamy. Kwiecień był takim miesiącem rekordowym. W kwietniu tak naprawdę transakcje osiągnęły wyższy poziom niż w okresach przedświątecznych, które zawsze są takimi okresami wzmożonych zakupów. Kwiecień był naprawdę rekordowym miesiącem w wielu krajach - dodaje prezes PayU.

