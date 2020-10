Program Antykryzysowy: Książka przechodzi do online'u

Bankier.tv

Ile czytamy? Jakie książki wybieramy? Czy przekonaliśmy się już do e-booków i audiobooków, czy nadal wolimy jednak czuć papier pod palcami? O tym będziemy rozmawiać w najnowszym Programie Antykryzysowym, bo ten odcinek jest właśnie o książkach.

- To niespotykany i zasadniczo bardzo trudny czas dla rynku książki. Nikt się nie spodziewał, że w marcu zatrzymają się wszystkie galerie handlowe, stanie sprzedaż w księgarniach stacjonarnych, a to zasadniczo bardzo ważny kanał sprzedaży dla wydawców. I ta zupełnie nowa rzeczywistość spowodowała znaczący ubytek nowości na rynku wydawniczym - mówi Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi i dodaje - Jeżeli ta sprzedaż praktycznie została zmarginalizowana czy zredukowana do zera, w obiegu fizycznym, czyli w księgarniach, no to też wydawcy odroczyli wszystkie swoje premiery, przełożyli je na później, czekając na opanowanie sytuacji, prognozując nakłady zupełnie od nowa. Oczywiście Internet przejął tutaj pałeczkę.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy również w wersji podcastowej.

