Program Antykryzysowy: Drugie uderzenie w gastronomię

Jak restauracje radzą sobie z ponownym zamknięciem? Czy drugi lockdown jest dla gastronomii równie dotkliwy? Które lokale gastronomiczne ucierpiały najbardziej? I czy zamówienia na wynos są w stanie zrekompensować brak sprzedaży stacjonarnej? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Jeśli chodzi o sytuację w czasie pierwszego lockdownu to straty były olbrzymie, spadek obrotów o ok. 90 proc. Nie byliśmy na to kompletnie przygotowani, uderzyło to w naszą restaurację znienacka, zresztą jak w cały sektor gastronomii. Tym bardziej, że nie było żadnego uprzedzenia wcześniej o tym, więc nie można było się do tego przygotować jeśli chodzi np. o zatowarowanie, o straty związane z produktami - mówi Mariusz Melcer, prezes i szef kuchni w restauracji Sakana Sushi and Sticks Wilanów. Jak teraz wygląda sytuacja? Czy drugi lockdown jest dla gastronomii równie dotkliwy? Posłuchajcie całej rozmowy na ten temat.

JS