Program Antykryzysowy: Dla kogo jest zasiłek opiekuńczy?

Kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? W jakiej sytuacji jest on wypłacany? Ile wynosi? Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie się zgłosić? Co zmieniło się w kwestii zasiłków opiekuńczych od momentu wybuchu pandemii? Jakie świadczenia przysługują rodzicom dzieci niepełnosprawnych? Czy rodzice starszych dzieci powyżej 8. roku życia również mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? O tym rozmawiamy w najnowszym Programie Antykryzysowym.

- Od 9 listopada grono rodziców, którzy mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zostało ograniczone. Z tego świadczenia teraz mogą skorzystać de facto rodzice dzieci, które uczęszczają do pierwszej i część rodziców dzieci, które uczęszczają do drugiej klasy szkoły podstawowej. Ważny jest co do zasady wiek dziecka, czyli dziecko do ósmego roku życia. Dodatkowo z tego świadczenia mogą skorzystać też rodzice dzieci, które mają orzeczenia o niepełnosprawności i tutaj trzy grupy dzieci, w zależności co do ich wieku: do szesnastego roku życia, do osiemnastego i do dwudziestego czwartego roku życia w zależności od rodzaju orzeczenia, jakie te osoby posiadają - Ewelina Czechowicz, prawnik, autorka artykułów na Bankier.pl i PIT.pl.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.