Program Antykryzysowy: Czekolada przyszłości jest wege

Ile wart jest rynek czekolady w Polsce? Ile na czekoladę wydajemy? Co kupujemy najchętniej? Czy producenci czekolady odczuli skutki kryzysu? I czy czekolada przyszłości jest wege? O tym porozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Jak wchodziliśmy w rynek czekolady w Polsce 11 lat temu, w 2009 roku, to był on wart około 6 mld zł. W tej chwili jest on wart 7,2 mld zł, czyli rośnie. W ciągu tych 11 lat urósł od 6 do 7,2 mld zł. Natomiast co ciekawe, to produkcja czekolady w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku, czyli już zawierających te pandemiczne miesiące, była o 6,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w 2019 roku. Wyprodukowaliśmy w tym czasie 191 tys. ton czekolady. A w samym tylko sierpniu, bo to były najświeższe dane, ten wzrost wyniósł 7,1 proc. - mówi Krzysztof Stypułkowski, współzałożyciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

Końcówka roku to dla producentów czekolady najważniejszy okres. Teraz właśnie zaczyna się czekoladowy sezon.

- Właśnie wkraczamy w tzw. sezon. W naszym biznesie w ostatnie trzy miesiące każdego roku robimy mniej więcej półroczny obrót. Każdy z tych miesięcy waży więc dwa albo trzy razy więcej niż wcześniejsze miesiące w roku. I w tym roku też tak będzie. Myślę, że nawet będzie lepiej - mówi Krzysztof Stypułkowski, współzałożyciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story.

Posłuchajcie całej rozmowy o rynku czekolady w Polsce, o tym co kupujemy, ile na to wydajemy i czy wege tabliczka ma szansę się przebić. Zapraszamy też do wysłuchania rozmowy w wersji podcastowej.

