Planujesz złożyć wniosek o 500+? Zbliża się ważny termin dla rodziców i opiekunów

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500+ na kolejny okres świadczeniowy. Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń.

fot. Victoria Borodinova / / Pexels

Wsparcie w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

"Zachęcam wszystkich rodziców, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosku. Sama procedura odbywa się bez wychodzenia z domu, dzięki dostępnym platformom internetowym. Złożenie wniosku do 30 kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia. My ze swojej strony zapewniamy, że środki trafią do rodzin zgodnie z terminami. Program Rodzina 500+ będzie realizowany, a środki na ten cel zostały zabezpieczone” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg cytowana w komunikacie MRiPS.

Wniosek o świadczenie można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, portal Emp@tia.pl oraz bankowość elektroniczną.

"Comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko trafia do rodzin już siódmy rok z rzędu. Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel blisko 220 mld zł, a wsparciem objętych zostało blisko 7 mln dzieci” – dodaje minister Marlena Maląg.

Rodzicom, którzy poprawnie wypełnią i złożą wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli złożą wniosek w maju 2023 r., będą mieli wypłacone środki do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec; jeśli w czerwcu 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do końca sierpnia, z wyrównaniem kwot od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu 2023 r., będą mieli wypłacone środki do 30 września, z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic zawnioskuje w sierpniu 2023 r., świadczenie zostanie wypłacone do 31 października, a wyrównanie od sierpnia.

500+ na dziecko. Jak wypełnić wniosek? Program 500+ uruchamiany jest na wniosek rodziców lub opiekuna. Można to zrobić tylko elektronicznie. Dostępne są trzy kanały: strona empatia.mrpips.gov.pl bankowość elektroniczna platforma PUE ZUS

agz/ joz/