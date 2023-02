Koniec kultu harówki i nie tylko. 5 optymistycznych prognoz dla polskiego rynku pracy na 2023 rok

63 proc. specjalistów rozpoczęło nowy rok z pozytywnym nastawieniem - wynika z najnowszej ankiety Michael Page, firmy zajmującej się doradztwem personalnym. Choć w 2023 r. na sytuację pracowników i pracodawców nadal będzie wpływać inflacja i niepewność gospodarcza, to można także spodziewać się korzystnych trendów na polskim rynku pracy.

Jak wynika z najświeższych danych UNCTAD, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski już w 2021 roku był rekordowo wysoki i wyniósł 24,8 mld dolarów. Natomiast Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zanotowała 126 pomyślnie zakończonych projektów z BIZ o wartości ponad 3,7 mld euro na koniec 2022 r., czyli o 200 mln euro więcej rok do roku. Wszystkie te zakończone projekty inwestycyjne przełożą się na powstanie ok. 14 tys. miejsc pracy.

1. Dobrze wykształceni specjaliści wciąż będą przyciągać inwestycje

Na początku tego roku Netflix ogłosił powstanie planowanego od wielu miesięcy centrum inżynieryjnego w Warszawie. Jak wynika z komunikatu platformy streamingowej, firma wybrała Polskę ze względu na dostęp do świetnych specjalistów. Z kolei Mercedes zapowiedział, że w latach 2023-27 wyda 1,3 mld euro na zbudowanie na Dolnym Śląsku fabryki, tworząc kolejne miejsca pracy. Dodatkowo coraz więcej młodych i innowacyjnych start-upów chętnie rozwija swój biznes właśnie nad Wisłą. Tutaj, w największym kraju w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, firmy mogą znaleźć prawdziwe talenty, m.in. w obszarze finansów, nowych technologii czy nowoczesnych usług dla biznesu.

– Na świecie panuje opinia, że Polacy są świetnie wyedukowani i mocno zaangażowani – mówi Bankier.pl Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający kierujący strukturami PageGroup w Polsce. – To jeden z argumentów, dla których nasz kraj, nawet na tle wielu innych państw europejskich, może pochwalić się nadal bardzo dużą dynamiką w obszarze nowych inwestycji.

2. Wciąż silny rynek pracownika

Jak twierdzi Radosław Szafrański, również w 2023 będziemy obserwować silny rynek pracownika.

– Potwierdzają to rekordowe liczby procesów rekrutacyjnych, które jako PageGroup przeprowadziliśmy w ostatnim kwartale 2022 roku – mówi Radosław Szafrański. – Z kolei dane Grant Thornton pokazują, że obecnie w Polsce mamy prawie pół miliona wakatów. To oznacza, że od specjalisty po członka zarządu firmy wciąż mają problemy z przyciągnięciem najlepszych talentów.

Wiele wskazuje na to, że w 2023 roku pracodawcy poszukiwać będą ekspertów IT, w tym pracowników doświadczonych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wciąż potrzebni są także specjaliści sektora centrów usług wspólnych oraz branży farmaceutycznej i medycznej.

– Widzimy też popyt na pracowników e-commerce oraz handlu detalicznego – twierdzi Szafrański. ­– Wiele firm z branży retail raportuje nawet dwa razy większe przychody niż zaplanowane, co także zwiększa zapotrzebowanie na doświadczoną kadrę. Co więcej, pracodawcy coraz częściej chcą mieć na pokładzie wykwalifikowanych ekspertów ds. transformacji biznesowej.

3. Kolejny rok leadershipu

Jak twierdzą eksperci, rok 2023 będzie czasem podejmowania trudnych i szybkich decyzji, które pomogą organizacjom obrać odpowiedni kurs. Liderzy będą musieli mierzyć się m.in. z przekonaniem pracowników do powrotu do biur (przynajmniej w częściowym wymiarze), wyższymi kosztami energii oraz presją inflacyjną i związanymi z nią kosztami pozyskania oraz utrzymania kandydatów. Do tego dochodzi wciąż zacięta rywalizacja o pracowników. To z jednej strony duże wyzwanie dla polskich menadżerów i dyrektorów, z drugiej – okazja do wykorzystania doświadczeń kryzysowych z ostatnich kilku lat i ugruntowania swojej pozycji jako lidera na miarę swoich czasów.

4. Pokolenie Z wyznaczy pozytywne trendy

Przedstawiciele pokolenia Z dopiero zaczynają swoją karierę, jednak już otwarcie rozmawiają o swoich oczekiwaniach względem pracodawcy i problemach, z którymi zmagają się w środowisku zawodowym. Jak pokazują badania Michael Page, obecnie dla ludzi wchodzących na rynek pracy wynagrodzenie to nie wszystko. Aż dla 75 proc. ankietowanych osób liczy się reputacja firmy. W badaniu zadeklarowali oni, że ich wymarzone miejsce pracy powinno być zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu, a sama praca powinna mieć perspektywy rozwoju. Młode osoby oczekują od szefów zaufania, wywiązywania się z obietnic, ale także doświadczenia, eksperckości i mentoringu. Ważny jest dla nich tzw. wellbeing, co oznacza, że „zetki” nie zamierzają powielać błędów starszego pokolenia i pracować po kilkanaście godzin dziennie. Chcą mieć czas na życie prywatne i zadbanie o swój dobrostan.

5. ESG – szansa w odpowiedzialności biznesu

Według specjalistów od rynku pracy raportowanie wskaźników ESG (środowiskowych, społecznych, ładu korporacyjnego) stanie się w najbliższym czasie koniecznością dla wielu firm. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Komisji Europejskiej w latach 2024-2026 obowiązkiem tym zostaną objęte kolejne grupy przedsiębiorstw i spółek notowanych na giełdzie, już nie tylko finansowych. Co więcej, inwestorzy, ale też sami pracownicy, nie chcą już ogólnikowych deklaracji dotyczących wprowadzenia zasad ESG w spółkach. Coraz częściej domagają się konkretnych rozwiązań.

– Niewątpliwie te zmiany będą miały wiele pozytywnych aspektów dla polskiej gospodarki – uważa Radosław Szafrański. – Ponieważ rośnie atrakcyjność ESG, już teraz przybędzie miejsc pracy dla kandydatów z doświadczeniem i wiedzą w tej specjalizacji. Wciąż jest ich zbyt mało w stosunku do potrzeb. Przede wszystkim wdrażając raportowanie ESG, zyskuje sam biznes, który staje się bardziej efektywny, wiarygodny, transparentny, przyjazny ludziom i planecie.

Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Jak twierdzą specjaliści Michael Page, jest jeszcze wiele innych powodów, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość.

– Według prognoz popyt na talenty będzie nadal wpływał na wzrosty wynagrodzeń, choć niektóre podwyżki mogą nie zrekompensować wciąż wysokiej inflacji – dodaje Szafrański. – Niestety dobrze wiemy, że pewnych sytuacji nie da się przewidzieć. Jednak wierzę, że polscy pracownicy i liderzy wykorzystają doświadczenia z ostatnich trzech lat i będą potrafili dostosować się do zmian, które nas potencjalnie czekają.