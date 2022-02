Komisja Europejska prognozuje Polsce najwyższą inflację w całej UE

Komisja Europejska podwyższyła w czwartek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,2 proc. na 5,5 proc. Jednocześnie prognozuje, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Komisja podniosła też swoje szacunki dla inflacji HICP w Polsce w 2022 r. do 6,8 proc. z 5,2 proc. i w 2023 r. do 3,8 proc. z 2,6 proc.



"Chociaż wzrost nowych infekcji COVID-19 będzie ciążył krótkoterminowym perspektywom gospodarczym na początku 2022 r., szczególnie w przypadku usług, to od II kw. wzrost gospodarczy powinien nabrać tempa. Konsumpcja prywatna prawdopodobnie pozostanie mocna, napędzana korzystną sytuacją na rynku pracy i zmianami podatkowymi, choć rosnące koszty życia prawdopodobnie osłabią siłę nabywczą. Inwestycje powinny kontynuować odbudowę, wsparte dobrą sytuacją finansową firm i potrzebą zwiększania mocny produkcyjnych. Niższy wskaźnik robotyzacji w Polsce - w porównaniu do innych krajów UE - również będzie stanowić zachętę dla firm do inwestowania, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów pracy" - napisano w raporcie.

"Mimo że zarówno eksport, jak i import powinny pozostać mocne, to - biorąc pod uwagę dynamiczny popyt krajowy - import będzie prawdopodobnie rósł w szybszym tempie niż eksport. W związku z tym bilans handlowy w 2022 r. będzie pogarszał się, a w 2023 r. sytuacja nie zmieni się znacząco. Łącznie prognozuje się, że wzrost PKB wyniesie 5,5 proc. w 2022 r., a w 2023 r. spowolni do 4,2 proc." - dodano.

W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska prognozowała, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 5,2 proc., a w 2023 r. o 4,4 proc.

