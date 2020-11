Prognoza walutowa: koniec wiary w mocniejszego złotego

fot. jslove / Shutterstock

Początek jesieni przyniósł istotną rewizję prognoz dla polskiego złotego. Analitycy gremialnie porzucili nadzieje na wyraźne umocnienie polskiej waluty w całym horyzoncie prognozy. Obecnie mało kto zakłada, że kurs euro szybko powróci do stanu sprzed wiosennego lockdownu.

Ostatnie tygodnie były okresem ciężkiej próby dla polskiej waluty. Pod koniec października notowania euro osiągnęły najwyższy poziom od 11 lat, nieznacznie przekraczając szczyt z marca (4,64 zł). W listopadzie nadeszło dynamiczne odreagowanie, które obniżyło kurs euro do 4,46 zł. To wciąż znacznie poniżej przedcovidowych poziomów, kiedy to notowania pary euro-złoty przez wiele miesięcy kształtowały się w przedziale 4,25-4,35 zł.

I zdaniem analityków nieprędko zobaczymy kursy walut sprzed koronakryzysu. W ciągu ostatnich tygodni rynkowy konsensu istotnie zmienił się na niekorzyść złotego. Jeszcze na początku października mediana prognoz dla końcoworocznego kursu euro wynosiła 4,40 zł. Teraz walutowi eksperci oczekują euro średnio 4,50 zł na koniec roku. Skok o 10 groszy w ciągu niespełna siedmiu tygodni to naprawdę spora różnica.

Mediana prognoz na koniec okresu IV kw. 20 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 2021 EUR 4,50 zł 4,47 zł 4,44 zł 4,40 zł 4,35 zł USD 3,81 zł 3,77 zł 3,72 zł 3,67 zł 3,66 zł GBP* 4,99 zł 5,01 zł 4,98 zł 4,92 zł 4,94 zł CHF* 4,17 zł 4,10 zł 4,07 zł 4,00 zł 3,95 zł Źródło: Bloomberg. Stan na 19.11.2020 r. *obliczenia własne

Co więcej, najnowsze prognozy walutowe zakładają, że kurs euro nie powróci w rejon 4,35 zł aż do końca 2021 roku. Jeśliby te prognozy miały się sprawdzić, to czeka nas drugi z rzędu rok słabości polskiej waluty. Przypomnijmy, że przed marcem ’20 kurs euro tylko sporadycznie i krótkotrwale przekraczał 4,40 zł, przez większość ostatniej dekady oscylując w przedziale 3,90-4,40 zł.

Na pocieszenie można jedynie dodać, że analitycy walutowi w przeważającej większości nie oczekują kolejnej fali deprecjacji złotego. Blisko 2/3 aktualnych prognoz widniejących w bazie Bloomberga zakłada, że do końca roku kurs euro utrzyma się w przedziale 4,45-4,55 zł. Tylko cztery banki prognozują, że na koniec grudnia zobaczymy euro po 4,60 zł lub więcej.

Grono największych pesymistów otwiera Commerzbank z prognozą na poziomie 4,65 zł za euro na koniec 2020 roku. Tuż za nim stoją oczekiwania analityków Erste Group (4,64 zł) i Rabobanku (4,63 zł). Prognozy analityków dwóch pierwszych z tych banków zakładają, że kurs euro utrzyma się powyżej 4,50 zł do końca przyszłego roku.

Wszystkie cztery najbardziej optymistyczne dla złotego prognozy (tj. zakładające mniej niż 4,40 zł za euro na koniec grudnia) pochodzą jeszcze z września i zapewne zostaną zrewidowane w górę. Są jeszcze cztery prognozy zakładające zejście kursu euro poniżej 4,45 zł przed końcem roku. Przy obecnym stanie rynku (ok. 4,46 zł za euro) trudno uznać te prognozy za optymistyczne.

Niewielkiej redukcji uległy też oczekiwania względem pary euro-dolar. Większość walutowych ekspertów w dalszym ciągu jest przekonana, że kurs EUR/USD będzie powoli przemieszczał się w górę wykresu, za rok dochodząc do 1,21 wobec obecnych 1,1872. W takim układzie rynkowy konsensus zakłada stopniowy spadek ceny dolara w nadchodzących kwartałach. Na koniec 2021 roku amerykańska waluta ma kosztować 3,66 zł, co by oznaczało powrót do sierpniowych minimów na parze dolar-złoty.

Ze względu na wzrost oczekiwań dla pary euro-złoty automatycznie w górę poszły prognozy dla kursu franka szwajcarskiego. Przy założeniu, że na koniec grudnia euro będzie po 4,50 zł, frank ma kosztować 4,17 zł, po czym ma sukcesywnie tanieć w kolejnych kwartałach 2021 roku. Obecne prognozy zakładają, że kurs helweckiej waluty z trójką z przodu zobaczymy dopiero za rok. Bez większych zmian mają pozostać notowania brytyjskiego funta. Przy założeniu aprecjacji funta do dolara cena szterlinga na polskim rynku ma się utrzymywać w pobliżu 5 zł przez kolejne miesiące.

Warto mieć świadomość, że analizujemy tutaj mediany prognoz analityków. Przewidywania nawet najlepszych ekspertów mogą rozminąć się z rzeczywistością, co zresztą w przeszłości zdarzało się dość często. Tym bardziej przy obecnych zawirowaniach w gospodarce i na rynkach finansowych jakiekolwiek prognozy obarczone są potężną dozą niepewności. Należy też pamiętać, że kursy walut bywają bardzo dynamiczne i w czasie trwania kwartału mogą znacząco odchylać od poziomów prognozowanych na jego koniec.

Krzysztof Kolany