Prognoza demograficzna Ministerstwa Finansów. Populacja Polski będzie maleć

Liczba mieszkańców Niemiec nie wzrosła pierwszy raz od 2011 r.

Jak poinformował we wtorek Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden w zeszłym roku przyszło na świat w Niemczech mniej dzieci niż rok wcześniej. W 2020 roku było to - jak szacuje urząd - od 755 do 775 tys. narodzin, podczas gdy rok wcześniej, czyli w 2019 roku urodziło się 778 090 dzieci. A to oznacza, że liczba ludności w Niemczech nie zwiększa się.