Profilaktyka 40+. Resort zdrowia zachęca do darmowych badań m.in. loterią

Jest już przygotowana nowa kampania edukacyjna, która na nowo ma zachęcić do korzystania z programu Profilaktyka 40+ - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że jedną z zachęt do badania się ma być loteria.

Wiceminister podczas rozmowy w TVP Info został zapytany o program badań profilaktycznych 40+, który do tej pory cieszył się niewielkim zainteresowaniem. "Z możliwości wykonania badań w ramach tego programu skorzystało 760 tysięcy Polaków. Nie jest to może rewelacyjna liczba" - skomentował.

Dodał, że jest już przygotowana nowa kampania edukacyjna, która na nowo ma zachęcić do korzystania z tego programu. „Mamy też pomysł, aby powiązać to też z medycyną pracy, żeby pewne badania były też w tym pakiecie wykonywane. Także przygotowujemy pewną zachętę w postaci loterii. Chcemy docierać do ludzi różnymi drogami, aby te badania wykonywali" - powiedział.

Zdaniem ministra badania profilaktycznie to "oszczędność dla systemu, bo jeżeli choroba zostanie w miarę wcześnie wykryta, to nakłady na jej leczenie są zdecydowanie mniejsze”. „Osobiście, ponieważ jestem osobą powyżej 40 roku życia, także te badania wykonałem, więc myślę, że trzeba do nich zachęcać. Profilaktyka jest bardzo ważna, szczególnie teraz po covidzie, kiedy ten dług zdrowotny jest dość duży" - wyjaśnił.

Podkreślił, że szczególnie onkologia i kardiologia są dziedzinami, w których jest najwięcej osób z dolegliwościami po covidzie."Szczególnie onkologia, gdzie czynnik czasowy jest bardzo ważny. Dlatego wdrożymy ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Chcemy, aby dostęp był jeszcze większy, a pacjent w tym systemie nie czuł się zagubiony" - stwierdził.

Według Kraski, najbardziej zdyscyplinowaną grupą pod kątem wykonywania badań profilaktycznych są seniorzy. „Pokazaliśmy to też w covidzie, kiedy do tej grupy kierowaliśmy te pierwsze szczepienia. Każda nowa choroba, która się pojawia powyżej 60 roku życia, powoduje duże perturbacje zdrowotne, czasem kończące się śmiercią" - powiedział i dodał, że seniorzy są grupą "pod szczególną opieką".

Autorka: Agnieszka Gorczyca