"Profilaktyka 40 Plus" obejmie ponad 13,5 mln Polaków

Program profilaktyczny dla osób między 40. a 65. rokiem życia obejmie ponad 13,5 mln Polaków. Termin jego uruchomienia zależy od sytuacji epidemicznej – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Waldemar Kraska.

Dziennikarze pytali wiceministra na konferencji w GIS o opracowany przez resort tzw. recovery plan, czyli plan naprawczy mający pozwolić na nadgonienie zaległości zdrowotnych, jakie powstają w związku z epidemią w opiece zdrowotnej i udzielanych świadczeniach. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że obejmie on m.in. program badań profilaktycznych, zdjęcie limitów z całej specjalistyki, rozbudowę krajowej sieci onkologicznej i przygotowanie takiej samej konstrukcji w zakresie chorób kardiologicznych oraz zwiększenie nacisku na naprawę psychiatrii.

Kraska zapytany w poniedziałek o pierwszy element planu – badania profilaktyczne dla osób powyżej 40 lat, stwierdził w poniedziałek, że program jest już gotowy.

"Chcieliśmy wprowadzić go na początku tego roku. Niestety epidemia pokrzyżowała nam plany. Myślę, że wprowadzimy go, gdy niebezpieczeństwo epidemii koronawirusa będzie mniejsze. Programem będzie objęte ponad 13,5 mln Polaków. Nie chcemy, by zgłaszali się, gdy trwa epidemia" – powiedział Kraska.

"Zaraz po ustaniu epidemii, myślę, że to będzie drugi kwartał przyszłego roku, program zostanie uruchomiony. Będzie trochę inny dla kobiet niż dla mężczyzn" – wyjaśnił. Dodał, że ma nadzieję, że Polacy chętnie z niego skorzystają.

"Wiemy, że w czasie epidemii – nad czym ubolewam – pacjenci w ograniczony sposób zgłaszają się do lekarzy. (…) Proces profilaktyki, diagnostyki czy leczenia w pewnych obszarach został przyhamowany. Chcemy w przyszłym roku nadrobić te zaległości" – zaznaczył Kraska.

Dodał, że plan naprawczy oprócz programu 40 Plus obejmuje zniesienie limitów do specjalistów.

"Duży nacisk kładziemy też na onkologie i kardiologię. Chcemy, aby pilotaż sieci onkologicznej był rozszerzony na cały kraj i podobną sieć chcemy stworzyć, jeśli chodzi o kardiologię" – dodał.

