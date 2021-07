Ruszył program "Profilaktyka 40 Plus". Pakiet badań za darmo dla czterdziestolatków

fot. S_L / / Shutterstock

W czwartek rusza program "Profilaktyka 40 Plus". Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań.

"Profilaktyka 40 Plus" to program badań profilaktycznych dla Polaków od 40. roku życia. Jak podano na rządowych stronach, dzięki dobranemu pakietowi badań laboratoryjnych będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym etapie, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny.

Minister zdrowia podkreślił na konferencji prasowej, że uruchomienie programu Profilaktyka 40 plus wraz z bezlimitowym dostępem do specjalistów to "operacyjny wymiar wdrażania Polskiego Ładu, nie tylko mówienia i przygotowywania pewnych planów".

Jak przystąpić do programu?

Od 1 lipca po wypełnieniu ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Następnie pacjenci mogą zapisać się na badania w placówce, która realizuje program.

Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej.

"Profilaktyka 40 plus" zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu?

Pakiet badań dla kobiet będzie zawierał: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale.

Pakiet dla mężczyzn będzie zawierał: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatyninę, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajoną w kale oraz PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn zawiera: pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę miarowości rytmu serca, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Program "Profilaktyka 40 Plus" będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

Na razie przewidzieliśmy, że program "Profilaktyka 40 plus" będzie realizowany do końca 2021 r., ale oczywiście jeśli zainteresowanie nim będzie duże, to bez wahania podejmiemy decyzję o jego przedłużeniu – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Poinformował, że program został przygotowany dla 20 mln osób powyżej 40 lat.

Autorka: Olga Zakolska

ozk/ mhr/