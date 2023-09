Prof. Tyrowicz o obniżce stóp procentowych: Niewątpliwie jest to błąd

Prof. Joanna Tyrowicz zaznaczyła też, że jako obywatelka jest zaniepokojona tym, co się stało z polską walutą. - Ale z perspektywy Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ mamy uwolniony kurs walutowy, to on zachowuje się rynkowo - dodaje w wywiadzie dla RMF FM.

/ Senat RP

Nie cichną komentarze po szokującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowe aż o 75 pb. Swoje jednoznaczne zdanie wyraziła prof. Tyrowicz, nazywając ją wprost "niewątpliwym błędem". - Widać, że nie wszyscy zrozumieli przesłanki tej decyzji. I w związku z tym nawet jeśli nie da się tej decyzji w tej chwili zmienić, to trzeba zmienić komunikację na jej temat walutą.

Niepokojąca była także reakcja rynków - najpierw na samą decyzję RPP, a następnie na konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego. - Na pewno warto byłoby w przyszłości uniknąć takich sytuacji, bo jak już wielokrotnie podkreślałam, było to najsilniejsze osłabienie polskiej waluty w krótkim okresie - dodała.

Reklama

O możliwości interwencji na rynku złotego pisaliśmy w środę w artykule "Ostry zwrot na walutach. NBP interweniuje na rynku?", po tym jak złoty zaczął się umacniać po kilku dniach strat. Do tego działania bezpośrednio nie odniosła się rozmówczyni radia, a skomentowała słowną interwencję Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, który musiał ratować złotego. W wywiadzie z "Bloombergiem" powiedział on, że "rząd ma instrumenty, które już w 2022 roku były skuteczne w dążeniu do utrzymania optymalnego kursu walutowego". I dodał, że Rada Polityki Pieniężnej powinna uwzględnić kondycję złotego, podejmując kolejne decyzje dotyczące stóp procentowych.

- Jest okres wyborczy, pan Borys, jak rozumiem, wypowiadał się w imieniu rządu. Jest niezależność polityki rządu od polityki pieniężnej. Zgodnie z ustawą politykę kursową w Polsce prowadzi NBP, a nie rząd - mówiła prof. Tyrowicz. - Czy stan faktyczny szczególnie w słowach pana Borysa jest zgodny ze stanem prawnym, to każdy będzie musiał ocenić sam. Ale nie jest to domena polityki fiskalnej ani innych instrumentów polityki rządowej - dodała.

Jak teraz poradzić sobie z problemem słabego złotego? - To jest oczywiście pytanie do większości Rady, w szczególności do przewodniczącego Rady - mówiła członkini Rady Polityki Pieniężnej.

- Byłam bardzo zaniepokojona słysząc takie stwierdzenia - oczywiście trywializując - że ten kapitał, co tak uciekł to nam nie jest potrzebny i my go nie lubimy, bo ucieka. Oczywiście tak nie jest. Oczywiście każdy kapitał w Polsce jest bardzo cenny, inwestorzy, którzy w Polsce decydują się kupować aktywa jakiekolwiek pomagają nam rozwijać się, finansować potrzeby finansowe państwa. Pod tym względem nie można wybierać na fajniejszych, i mniej fajnych - argumentowała.

Jej zdaniem RPP ma odpowiednie instrumenty, by interweniować "jak coś ją zaniepokoi".

Ale czy RPP ma odpowiednie instrumenty? - Jak rozumiem na razie większość Rady nie jest wystarczająco zaniepokojona - skwitowała prof. Tyrowicz. I dodała, że sama jest zaniepokojona tą sytuacją.

- Trzeba też patrzeć na sprawę szerzej. Jest coś takiego jak globalny sentyment. W tym samym czasie, w którym osłabił się złoty, osłabiały się inne waluty regionu. Osłabiały się znacznie mniej niż złoty, ale przebieg w czasie tych trendów był podobny. Co sugerowało, że myśmy jako kraj co najwyżej dolali oliwy do ognia - mówiła.

Co przyniesie przyszłość? - Słowa są tanie, żeby słowa nie były tanie muszą za nimi iść działania. W tym sensie interwencje słowne mają wartość finansową, kiedy podejmuje je ktoś z dużą wiarygodnością wobec rynków. A ktoś, kto podejmuje interwencje słowne, a następnie ich nie realizuje swoją wiarygodność traci - mówiła prof. Tyrowicz. - Więc ponieważ ja nie mam pojęcia jakie zamiary poza swoim obszarem kompetencji ma np. pan Borys, to być może on swoje słowa poprze w tej chwili czynami. I to będzie przekonujące dla rynków finansowych. Natomiast jeśli nie, to należy się spodziewać powrotu do trendu - wyjaśnia członkini RPP.

Po drugie wczoraj wyszły dane dotyczące inflacji w USA i to ma duży wpływ oczywiście na decyzję FED. Stopa referencyjna FED jest w tej chwili o pół punktu procentowego niższa niż nasza, polska. A jednocześnie inflacja jest to 7,5 punktów procentowych niższa niż w Polsce. Tempo wzrostu gospodarczego znacznie wyższe - tłumaczyła.

Prof. Tyrowicz stwierdziła, że jakby była inwestorem i "patrzę na rynki, i na jednym mam stopy zwrotu 5,5, wysoki wzrost gospodarczy, niską inflację. A na drugim mam 6, niski wzrost gospodarczy i wysoką inflację”.

- To jak to mówią Amerykanie - nie trzeba się zastanawiać w który instrument pójść. Ta informacja o inflacji będzie miała wpływ na to, czy stopa w USA pozostanie na poziomie 5, czy zostanie podniesiona do 5,75, a być może będzie podnoszona jeszcze dalej. I z tego wynikałoby, że relatywna atrakcyjność takich aktywów jak polskie po prostu zmaleje - dodała.

aw/rmf fm