Prof. Horban: Będę rekomendował zakaz przemieszczania i godzinę policyjną

Niedzielski: Przepychanki ze Szpitalem Południowym trwały od wielu miesięcy

Przepychanki ze Szpitalem Południowym trwały od wielu miesięcy. Właśnie po to, żeby ich uniknąć, podjęto decyzję o wprowadzeniu do szpitala pełnomocnika – powiedział w czwartek szef MZ Adam Niedzielski. Uznał, że to słuszna decyzja, bo zaowocowała organizacją dodatkowych miejsc.