Prof. Gut: Poszkodowani hotelarze powinni "podziękować cwaniakom"

Tatrzańska Izba Gospodarcza zwraca uwagę na niekonsekwencje podejmowanych przez rząd decyzji

Decyzja rządu o kolejnych obostrzeniach to cios dla branży turystycznej. Każdy to odczuje, a czy skończy się to 17 stycznia - nie do końca mamy w to wiarę – powiedziała PAP prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG) Agata Wojtowicz.