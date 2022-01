Prof. Banach: szczyt zakażeń koronawirusem przed nami. Może być ich kilkaset tysięcy dziennie

Wiceprezes NRA: to "aż" 140 aptek, a nie "zaledwie" 140 aptek testuje pod kątem SARS-CoV-2

Biorąc pod uwagę to, jak mało mieliśmy czasu na przygotowanie aptek do testowania pacjentów pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 to dotychczas "aż" 140 aptek, a nie "zaledwie" 140 podjęło się tego. To jak z budzeniem słonia - powiedział w TVN24 wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.