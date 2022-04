Produkcja węgla w grupie JSW w I kw. wyniosła 3,77 mln ton, więcej rdr o ok. 10,9 proc.

Produkcja węgla w grupie JSW w pierwszym kwartale 2022 roku ogółem wyniosła 3,77 mln ton i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału 2021 r. o 5,4 proc., a rdr była wyższa o 10,9 proc. - podała spółka w komunikacie.

Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,86 mln ton i była wyższa kdk o 3,9 proc., a rdr była wyższa o 3,3 proc.

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,91 mln ton i była wyższa w porównaniu do 4Q 2021 r. o 10,4 proc., a w stosunku do 1Q 2021 r. - wyższa o ok. 44,5 proc.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 4,06 mln ton i była wyższa kdk o 6,7 proc., a rdr - wyższa o 6,1 proc.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku ok. 2,92 mln ton i była wyższa kdk o 5,3 proc., a rdr spadła o 2,5 proc. Sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,14 mln ton i była wyższa kdk o 10,3 proc., a rdr wyższa o 36,9 proc.

Produkcja koksu ogółem w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 0,88 mln ton i była niższa kdk o 1,9 proc., a rdr niższa o 4,5 proc. Sprzedaż koksu ogółem wyniosła 0,95 mln ton i była wyższa w porównaniu do 4Q 2021 r. o 7,2 proc, a rdr spadła o 6,3 proc.

JSW podało, że średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie październik 2021 r. – luty 2022 r., wpływających na ceny JSW w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 390 USD. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu lipiec–listopad 2021 r. wpływającej na ceny w czwartym 2021 r. wzrosła o 26 proc.

Szacowana średnia cena PLN węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosła kdk o 26 proc. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 24 proc.

Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres październik 2021 r.–luty 2022 r. wyniosła 85 proc. W porównaniu do ubiegłego kwartału spadła o 1 punkt proc.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 292,37 zł (dane za styczeń-luty 2022 r.) w stosunku do kwartału poprzedniego wzrosły o ok. 19 proc.

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosła kdk o ok. 33 proc.

Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w czwartym kwartale 2021 r. wyniosły 630 USD i wzrosły w stosunku do trzeciego 2021 r. o ok. 35 proc., o średnia cena kontraktowa koksu ogółem PLN, sprzedanego przez Grupę JSW w pierwszym 2022 r. wzrosła o ok. 13 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 10 proc. (PAP Biznes)

pr/ asa/